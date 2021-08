Ziesar

Auf der Autobahn zwischen Theeßen und Ziesar hat am Sonntag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach zunächst einen Wildzaun und kam dann in einem Gebüsch unterhalb der Autobahn zum Stehen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Sein Wagen musste mittels Kran geborgen und abtransportiert werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das verunglückte Motorrad wird abtransportiert. Quelle: Julian Stähle

Bereits am Freitag war in Höhe der Anschlussstelle Ziesar ein Motorradfahrer mit einem Lkw zusammengestoßen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Auch ein Rettungshubschrauber musste landen. Der Kradfahrer kam ins Krankenhaus. Im Einsatz war neben Polizei und Rettungskräften die Feuerwehr aus Ziesar.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder