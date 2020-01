Unfälle mit Radlern: Stadt entschärft Einmündung Bergstraße

Brandenburg/H

In diesem Jahr soll die Einmündung Bergstraße/ Plauer Straße in Brandenburg/Havel umgestaltet werden. Das teilt Michael Scharf mit, der in der Stadtverwaltung den Fachbereich Ordnung und Sicherheit leitet. Grund für die geplante Veränderung sind mehrere Unfälle mit Fahrradfahrern in den vergangenen Jahren.

Das Problem sind nach Auskunft der Verwaltung, dass Radfahrer, die an der genannten Einmündung von rechts kommen, erfasst werden. Denn die Sicht sei dort wegen der Häuserbebauung schlecht.

Zwölf Unfälle seit 2016

Die Verkehrsbehörde und die Polizei registrierten an der Stelle im Jahr 2016 vier Verkehrsunfälle, bei denen drei Radler verletzt wurden. Ein Jahr später wurden ebenso viele Menschen bei drei Unfällen verletzt.

Auch 2018 und 2019 wurden Radfahrer bei zusammengerechnet fünf Unfällen an der Einmündung von Autos erfasst und erlitten Verletzungen.

Verlegung des Radwegs

An der Einmündung von der Bergstraße in die Plauer Straße soll der Radweg wegen der Unfallgefahr zur Straße hin verschoben werden. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Um diese Unfallstelle zu entschärfen, will die Verwaltung im Laufe dieses Jahres die Radfahrer nahe an der Plauer Straße führen, statt wie bisher im Prinzip auf dem Bürgersteig.

Baulich wir der mit Platten gekennzeichnete Weg auf der gesamten Fläche für Fußgänger vorgesehen und entsprechend gestaltet. Der Verlauf des künftigen Radweges entlang der Plauer Straße wird entsprechend ummarkiert.

Von Jürgen Lauterbach