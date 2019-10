Brandenburg/H

Gleich zwei Unfälle binnen kurzer Zeit zwischen Autos und dem öffentlichen Personennahverkehr haben sich am Montagmorgen in der Sankt-Annen-Straße in Brandenburg ereignet. Zunächst touchierte gegen 8.45 Uhr ein Autofahrer eine Straßenbahn. Alle Fahrgäste blieben unverletzt. Dei Straßenbahn fiel jedoch für 20 Minuten aus. Als ein Autofahrer den Unfall sah, versuchte er offenbar zu wenden und stieß mit einem Bus zusammen. Auch hierbei wurde keine Person verletzt. Es entstand jedoch hoher Sachschaden über mehrere tausend Euro.

Von MAZonline