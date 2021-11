Verkehrsunfall beim Verlassen der Autobahn in Wollin. Aus noch nicht ganz geklärter Ursache fuhr ein 70 Jahre alter Autofahrer in den Wagen einer Nachbarin. Beide leben im gleichen Dorf. Sie wurde verletzt.

