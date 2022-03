Unfall auf A 2: Honda fährt auf Lkw auf

Brandenburg/H

Am frühen Dienstagmorgen hat es auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Netzen und Brandenburg an der Havel in Fahrtrichtung Potsdam gekracht. Aus noch unbekannter Ursache ist gegen 4.45 Uhr ein Mann mit seinem Honda auf einen Lkw aufgefahren.

Der Autofahrer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Als Polizei und Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, war der Lkw nicht mehr vor Ort und konnte bisher auch nicht ausfindig gemacht werden.

Der Schaden am Honda beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten nahmen eine Anzeige zum Unfall auf.

Von MAZonline