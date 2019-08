Brandenburg/H

Ein BMW-Fahrer ist am Dienstag um 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 1 einem Audi reingefahren, der am Abzweig Plauerhof Siedlung abbiegen wollte. Der Mann erlitt dabei Verletzungen, lehnte jedoch eine Behandlung ab. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte dafür zeitweise die Bundesstraße 1.

Von MAZonline