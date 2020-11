Brandenburg/H

Eine 51 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin war am Freitagnachmittag am Mozartplatz unterwegs und wollte in die Gördenallee einbiegen. Da sie zu weit in die Kreuzung hinein fuhr, war der Radweg blockiert.

Um einem Radfahrer die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte die 51-Jährige ihr Auto zurück. Doch übersah sie dabei den hinter ihr haltenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem laut Polizei leichter Sachschaden entstand.

Als die Polizei den Verkehrsunfall aufnahm, bemerkte sie bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch. Ein daraufhin vorgenommener Test ergab einen Wert von 1,61 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von MAZ