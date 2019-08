Brandenburg/H

Ein Kleinbus ist am Sonntag um 5.15 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Wollin und Brandenburg auf einen Lastwagen aufgefahren – dabei wurden alle acht Insassen des Busses verletzt. Die acht polnischen Staatsbürger im Alter von 34 bis 58 Jahren waren mit dem Kleinbus auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Potsdam unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Zur Galerie Ein Transporter ist am Sonntag um 5.15 Uhr gegen einen Sattelzug geprallt. Sechs der acht Insassen wurden im Unfallwrack eingeklemmt. Ein Großeinsatz für die Rettungskräfte auf der Autobahn.

Der Transporter fuhr auf den polnischen Sattelschlepper auf, sagte Polizeidienstruppenleiterin Sandra Kose der MAZ. Die Ursache sei noch unklar. Alle acht Insassen des Kleinbusses mussten mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Vollsperrung für 90 Minuten

Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin für 90 Minuten voll. Für weitere zwei Stunden blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es entstand erheblicher Stau in Richtung Berlin. Neben den Hubschraubern waren auch mehrere Krankenwagen im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar.

Nach Angaben von Heiko Andert, diensthabender Schichtleiter in der Feuerwehrleitstelle Brandenburg, erlitten die Unfallopfer teils schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

Nach Angaben der Dienstgruppenleiterin konnte sich ein Insasse selbst aus dem Wrack befreien. Der 34-jährige Fahrzeugführer erlitt die schwersten Verletzungen.

27 Feuerwehrmänner eilten zum Unfall

Zur Einsatzstelle eilten nach Angaben der Leitstelle 16 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Ziesar und Wollin und weitere elf Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Brandenburg. Auch ein Intensiv-Transport-Rettungshubschrauber aus Berlin flog zur Unfallstelle. Ebenso vor Ort waren insgesamt vier Rettungsärzte, dazu Rettungssanitäter und die Polizei mit einem Großaufgebot.

Die Unfallopfer kamen in Krankenhäuser in Potsdam und Brandenburg. Die Einsatzkräfte, die aus Richtung Brandenburg kamen, konnten wegen der Vollsperrung der A 2 an der Anschlussstelle in Richtung Berlin auffahren und von dort Richtung Magdeburg zur Unfallstelle fahren. Der Schaden liegt bei 28.000 Euro.

Von RND/ Marion von Imhoff