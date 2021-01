Unfall in Brandenburg/Havel: Autofahrer drängt Radler ab und bringt ihn zu Fall

Brandenburg/H

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmittag in der Gördenallee in Brandenburg an der Havel einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 48 Jahre alter Radler wurde dabei verletzt. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 12 Uhr an der Haltestelle Geranienweg. Der Autofahrer hat laut Polizei überholt und dabei den Radler seitlich fast gerammt. „Dieser versuchte dem Suzuki auszuweichen und kam dadurch zu Fall“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Radler verletzt sich beim Sturz

Der 48 Jahre alte Radler wurde bei dem Sturz am Arm verletzt. „Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den Mann, den sie später für weitere ambulante Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus brachten“, so Bergholz weiter.

Die Polizei habe den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Die Summe des bei dem Unglück am Dienstagmittag entstandenen Sachschadens ist offenbar noch unklar.

