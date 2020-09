Brandenburg/H

Nach einem Unfall mit Blechschaden am Montag um 16.15 Uhr am Zentrumsring nahe dem Brandenburger Hauptbahnhof sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. An der Fußgängerampel hatten eine VW-Fahrerin und ein Nissan-Fahrer auf der linken Spur stadtauswärts ihre Autos vor dem roten Lichtsignal ausrollen lassen, als von rechts ein silberfarbener Wagen den VW touchierte. Die Fahrerin des Volkswagens war davon so abgelenkt, dass sie gegen den nun stehenden Nissan fuhr. Der Fahrer des silbernen Autos hingegen fuhr davon.

Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 6.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

Von MAZ