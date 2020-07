Brandenburg/H

Ein Taxifahrer hat am Montagmorgen in der Brandenburger Altstadt mit seinem Wagen einen Jungen angefahren. Das teilte die Polizei mit.

Das Kind war demnach mit dem Rad in der Neuendorfer Straße unterwegs, als das Taxi aus einer Ausfahrt kam und mit ihm zusammenstieß. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Er zog sich Schürfwunden am Arm zu.

Vater kümmert sich um seinen Sohn

„Eine sofortige ärztliche Behandlung wurde dabei nicht notwendig“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Der Vater des Jungen war ebenfalls an der Unfallstelle und kümmerte sich um seinen Sohn“, so der Polizist.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Angaben zum Alter des Kindes machte die Polizei trotz Nachfrage nicht.

Taxifahrer hat Kind offenbar übersehen

Nach Angaben von Bergholz hatte der Taxifahrer den Jungen offenbar übersehen. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzten 100 Euro.

Beamte der Inspektion in Brandenburg an der Havel nahmen den Unfall auf. Jetzt ermittelt die Kripo den genauen Hergang.

Von hms