Unfall mit Polizeiauto in Hohenstücken: zwei Kinder (5 und 12) verletzt

Ein Polizist hat am Montagnachmittag in Brandenburg an der Havel mit seinem Streifenwagen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Beamte übersah an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Upstallstraße einen vor ihm an einer roten Ampel bremsenden Volkswagen und fuhr auf diesen auf. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach um 15.40 Uhr.

Kinder klagen über Kopfschmerzen

„Zwei im VW mitfahrende Kinder (fünf und zwölf Jahre) klagten über Kopfschmerzen, so dass sie von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt werden mussten“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Die Streifenwagenbesatzung und der 40 Jahre alte VW-Fahrer blieben unversehrt.

Der VW Fahrer und der Polizeiwagen waren Bergholz zufolge in der Rosa-Luxemburg-Allee unterwegs. Der VW-Fahrer wollte nach rechts in die Rathenower Landstraße abbiegen.

Rechtsabbiegepfeil springt auf Gelb

„Dabei zeigte die dortige Lichtzeichenanlage zwar Rot, jedoch zeigte der elektronische Rechtsabbiegepfeil noch auf Grün“, erklärt Bergholz. Als dieser dann aber auf Gelb umgesprungen sei, habe der VW-Fahrer „sein Fahrzeug ordnungsgemäß an der Haltelinie“, gestoppt. Der Polizist habe das zu spät bemerkt und sei mit dem Streifenwagen auf den VW aufgefahren, so Bergholz.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 6000 Euro.

