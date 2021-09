Brandenburg/H

Am Montag gegen 18.10 Uhr krachten an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Sänger-Straße ein Fahrrad und ein weißer Fiat 500 zusammen. Am Velo entstand ein Schaden, der Radler blieb unverletzt. Der Fahrer des Fiat machte sich indes einfach aus dem Staub. Von ihm fehlt jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 03381/56 00.

Von MAZ