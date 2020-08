Brandenburg/H

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag mit seinem Audi in Brandenburg an der Havel eine Radlerin angefahren. Der Mann hatte die 39-Jährige offenbar übersehen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 10 Uhr auf der Kreuzung der Brielower Straße mit der Willi-Sänger-Straße im Stadtteil Nord.

Der Audifahrer wollte von der Willi-Sänger-Straße nach links in die Brielower Straße abbiegen. Die Radlerin fuhr derweil aus der Rathenower Straße geradeaus weiter in die Brielower Straße. Auf der Kreuzung fuhr der Linksabbieger die Frau dann um.

„Die 39-jährige Radlerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt“, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf mehrere hundert Euro.

