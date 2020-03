Unfall mit Straßenbahn: Fahrgast verletzt

Brandenburg/H

Ein Straßenbahn-Fahrgast in Brandenburg/Havel wurde an diesem Donnerstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie Polizeisprecher Oliver Bergholz bestätigt, befuhr ein Skoda-Fahrer gegen 13.30 Uhr die Sankt Annen-Straße in Richtung Neustädtischer Markt.

Der Fahrer wollte mit seinem Wagen links in die Neustädtische Heidestraße abbiegen. Dabei achtete er offenbar nicht ausreichend auf die Straßenbahn, die parallel zu seiner Fahrspur auf den Schienen unterwegs war.

30 Fahrgäste in der Tram

Im nächsten Augenblick stießen Auto und Straßenbahn zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das gilt mit einer Ausnahme auch für die etwa dreißig Fahrgäste in der Tram und für deren Fahrer.

Ein Fahrgast klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und wurde zur ambulanten Behandlung ins städtische Klinikum gebracht.

Hoher Sachschaden

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehr als 7000 Euro.

Erst am 2. Februar war an nahezu gleicher Stelle ebenfalls ein Unfall mit Auto und Straßenbahn passiert. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Von Jürgen