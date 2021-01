Branmdenburg/H

Bei der Polizei ging am Samstagabend gegen 20.30 Uhr die Meldung eines Verkehrsunfalls in der Straße Domlinden ein. Gemeldet wurde dieser durch den Unfallverursacher, welcher an der Unfallstelle auf die Beamten wartete. Der 22-jährige tuschierte beim Einparken einen anderen Pkw. Doch im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher gar nicht mit diesem Fahrzeug hätte fahren dürfen, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und er nicht die Erlaubnis des Fahrzeugeigentümers hat. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen eines unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis. Noch vor Ort wurden die Fahrzeugschlüssel an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Von MAZ