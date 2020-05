Brandenburg/H

Auf dem Rewe-Parkplatz in der Koenigsmarckstraße in Plaue ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto gestoßen.

Als der Eigentümer des beschädigten Wagens den Verursacher auf den Zusammenstoß anspricht, will der sich mit seinem Auto auf und davon machen.

Doch der geschädigte Autofahrer stellt sich dem Unfallgegner in den Weg. Daraufhin fährt dieser einfach weiter und stößt mit seinem Wagen gegen den Mann. Der wird dabei am Knie verletzt.

Der Unfallverursacher flüchtet, doch er kommt nicht weit. Die Polizei macht ihn und sein Auto ausfindig.

Von jl