Brandenburg/H

Zu Beginn des Jahres machte das Renafan-Seniorenheim „Service Leben“ in der Neuendorfer Straße noch positive Schlagzeilen. Dort startete das mobile Impfteam im Januar mit den ersten Impfungen in der Stadt. Die Bewertung der Pflege durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen fiel sehr gut aus.

Doch in den vergangenen Tagen werden massive Probleme erkennbar. Sechs Menschen, die in dem Heim lebten, sind binnen kurzer Zeit mit Corona (Covid 19) gestorben. In den anderen Heimen sind Probleme in diesem Ausmaß derzeit zum Glück nicht festzustellen.

In den vergangenen drei Wochen sind auffällig viele betagte Bewohnerinnen und Bewohner des Renafan-Heims auf die Corona-Stationen des städtischen Universitätsklinikums eingeliefert worden, bestätigt Klinikum-Geschäftsführerin Gabriele Wolter auf Anfrage der MAZ.

Nach MAZ-Informationen sind seit etwa dem 8./.9. Dezember zwölf Menschen, die im Pflegeheim Renafan gelebt haben, mit positivem Corona-Befund ins städtische Klinikum eingeliefert worden. Nur eine einzige Person ist bereits dreimal geimpft.

Das Pflegeheim Service Leben des Berliner Unternehmens Renafan befindet sich in der Neuendorfer Straße. Quelle: Heike Schulze

Soweit bekannt, sind sieben der zwölf Renafan-Patienten im Klinikum ungeimpft. Bei den übrigen Patienten lagen die ein- oder zweimaligen Impfungen bereits mehr als ein halbes Jahr zurück.

Was die fünf Corona-Todesopfer aus dem Renafan-Pflegeheim betrifft, sagt ein Arzt aus dem Klinikum: Die Patienten hätten nicht sterben müssen, wenn sie nicht Corona (Covid 19) bekommen hätten.

Die auffällige Häufung von ungeimpften und erkrankten Patienten in diesem speziellen Heim wirft Fragen auf. Das Unternehmen stellt sich diesen Fragen und ergänzt die Informationen aus dem Klinikum.

Aktuell sind sechs Tote zu beklagen, eine weitere Betroffene liegt im Sterben, gibt Renafan-Sprecherin Christina Brandt bekannt. Die Verstorbenen seien alle mehrfach vorerkrankt und zum Teil hochbetagt gewesen, geboren in den Jahren 1927 bis 1948.

Renafan bedauert die Todesfälle

Christina Brandt: „Wir bedauern diese Todesfälle sehr und haben allen Angehörigen unser tief empfundenes Mitgefühl ausgesprochen.“ Mut mache Renafan, dass es den anderen positiv getesteten 29 BewohnerInnen derzeit gut geht.

Neue Fälle sind nach ihren Angaben seit zwei Tagen nicht hinzugekommen. Daher bestehe die Hoffnung, dass das Infektionsgeschehen zum Stillstand gekommen ist.

Renafan: Große Mehrheit geboostert

18 positiv Getestete im Brandenburger Renafan-Heim sind wieder genesen, versichert Brandt. Unter den 16 positiven Beschäftigten seien 11 wieder genesen.

Den Ablauf der vergangenen Wochen beschreibt Renafan-Sprecherin Christina Brandt so: „Am 7. Oktober 2021 wurde die große Mehrheit unserer BewohnerInnen geboostert. Nach dem Stand der Wissenschaft verfügten diese Bewohner spätestens aber Anfang November über den höchstmöglichen Impfschutz.“

Infizierte Angehörige einer geboosterten Bewohnerin

Der Ausbruch habe Anfang Dezember seinen Anfang genommen, ausgehend von einer geboosterten Bewohnerin. Die Infektion rührte nach Renafan-Einschätzung von einer Angehörigen, die ein positives PCR-Test-Resultat nicht mitteilte.

Brandt: „Hierdurch verloren wir wertvolle Zeit für Eindämmungsmaßnahmen. Es entstand erst ein Verdacht, als die Bewohnerin hustete; der unverzüglich folgende Test war positiv.“ Sofort habe die Heim- und Pflegedienstleitung das Eindämmungskonzept hochgefahren.

Renafan versichert, das Heim habe auch während des Impftermins am 7. Oktober nichts unversucht gelassen, um „Nachzügler“ zu überzeugen und die Einverständniserklärungen der Angehörigen und Betreuer nachzufordern.

Zwölf Bewohner lehnen Impfung ab

Mit heutigem Stand, so heißt es, seien elf Bewohner noch nicht geboostert. Von derzeit insgesamt 116, die in der Neuendorfer Straße versorgt werden. Zwölf Frauen und Männer im Heim lehnten die wiederholten Impfangebote immer noch ab oder Angehörige geben nicht ihre Einverständnis.

Der Renafan-Sprecherin zufolge haben die zuständigen Behörden der Einrichtung keine Versäumnisse angelastet. Die Stadt äußert sich etwas zurückhaltend.

Dem städtischen Gesundheitsamt ist nach Auskunft von Rathaussprecher Jan Penkawa bekannt, dass in diesem Heim viele Pflegekräfte in Quarantäne waren und nun erst langsam wieder zurück an ihren Arbeitsplatz kehren.

Was die Stadtverwaltung meint

Penkawa deutet an, dass in erheblicher Zahl Beschäftigte des Renafan-Heims mit dem Coronavirus infiziert waren und womöglich Bewohner und Bewohnerinnen angesteckt haben. Das würde der Darstellung des Unternehmens widersprechen.

„Wesentlich ist gerade in solchen Einrichtungen eine hohe Durchimpfungsrate von Beschäftigten und Bewohnern“, betont Penkawa. Er beruft sich auf Amtsärztin Tatjana Wegert, die immer darauf hinweise, dass ein Pflegeheim immer dann lange mit Corona zu tun hat, sobald die Krankheit erst einmal im Haus ist.

Neben der hohen Durchimpfung sei es wichtig, die bestehenden Hygienekonzepte auch zu erfüllen.

Von Jürgen Lauterbach