Bollmannsruh

Zwei Küchenfrauen stehen hinter einem Berg Abwasch. Jungen zünden sich im Freien eine Kochstelle an. Spielmannszüge sind auf dem Badestrand zum Musizieren angetreten. In einem offenen Zelt wird Akkordeon gespielt. Überraschend ist neues Bildmaterial über die frühen Jahre des Zentralen Pionierlagers „Bruno Kühn“ in Bollmannsruh aufgetaucht. Darunter nicht nur Aufnahmen mit geselligen Szenen. Beim Fahnenappell wurde strammgestanden. Auch der Besuch des Brandenburger Oberbürgermeisters Max Herm (1957-1965) wurde natürlich festgehalten. Auf einer ganzen Seite berichtete die Betriebszeitung des Stahl- und Walzwerkes Brandenburg (SWB), der als Trägerbetrieb für den Unterhalt des Gelände zuständig war, über den Besuch von Lotte Ulbricht zur Eröffnung des Pionierlagers 1953.

Neu aufgetauchtes Bildmaterial über das Pionierlager Bollmannsruh veranlasste Axel Krause vom Humanistischen Regionalverband zu einer weiteren Ausstellung im Café Fritze. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die Fotos und Dokumente gibt es verschiedene Quellen. Einige stammen aus dem Brandenburger Stadtarchiv, andere vom Brandenburger Künstler Jan Beumelburg. Auch im eigenen Haus des heutigen Kinder- und Jugenderholungszentrums (Kiez) entdeckten Mitarbeiter durch Zufall Aufnahmen und Dokumente aus einer Zeit, als noch der Kalte Krieg tobte. Die Menge der einmaligen Zeitzeugnisse veranlasste Axel Krause vom Humanistischen Regionalverband (HRV) zu einer erneuten Ausstellung über die bewegte Geschichte des am Beetzseestrand gelegenen Freizeitareals, wo sich zu Hochzeiten bis zu 600 Kinder und rund 100 Erzieher täglich aufhielten.

Eine Szene aus dem frühen Lagerleben im Pionierlager Bollmannsruh. Quelle: Kiez Bollmannsruh

In der Küche wurde im Sommer Unglaubliches geleistet. Drei Vollmahlzeiten plus Vesper mussten im Zweischichtsystem gewährleistet werden. Deshalb wurde die Stammbelegschaft durch Rentner unterstützt, um die Versorgung der Kinder zu gewährleisten. Ein Foto, dessen Entstehungsjahr unklar ist, zeigt zwei Küchenfrauen hinter einem Berg Abwasch. „Wir kennen diese fleißigen Damen leider nicht. Vielleicht kann sich noch jemand an sie erinnern“, sagte HRV-Geschäftsführer Krause der MAZ. Krause will die Ausstellung am 19. Juli im Café Fritze eröffnen. Danach sind die Dokumente der Zeitgeschichte für jedermann zu den Öffnungszeiten zu sehen. „Schon lange wird in Bollmannsruh Jugendarbeit gemacht – wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen. Mit der Ausstellung soll an die Wurzeln des heutigen Bungalowdorfs erinnert werden“, so Krause, der die Erforschung der Kiez-Geschichte zu einem persönlichen Hobby gemacht hat.

Spielmannszüge sind in den frühen 1960er-Jahren am Badestrand von Bollmannsruh aufmarschiert. Quelle: Kiez Bollmannsruh

Zur jüngeren Geschichte des Pionierlagers gehört auch die Zweckentfremdung als Lager für Wehrerziehung für die Jungen der 9. Klassen aus der Stadt Brandenburg. Grundlage war 1978 die Einführung des Fachs Wehrerziehung an den Schulen. Jahrelang wurde der benachbarte Kirschberg zum Schleifstein für Brandenburger Jugendliche. Dagegen waren für Sportler vieler Sektionen die Trainingslager in Bollmannsruh jährliche Höhepunkte. Unter ihnen die achtfache Olympia-Siegerin im Kanu-Rennsport, Birgit Fischer.

Die Anfänge des Pionierlagers Bollmannsruh ab 1953 gingen auf ein reines Zeltlager zurück. Quelle: Kiez Bollmannsruh

Auch die Gegenwart des vom HRV getragenen Kiez Bollmannsruh, das in seinem Bungalowdorf über rund 140 Betten verfügt, ist alles andere als langweilig. „Die Pandemie wird in die Geschichte des Areals eingehen. Keine Einnahmen, niemand weiß, wie es auf Dauer weitergeht“, bedauert HRV-Geschäftsführer Krause.

Diese PVC-Hocker brachten in den 1980er-Jahren Farbe in das Inventar. Kein einziges Exemplar ist erhalten geblieben. Quelle: Kiez Bollmannsruh

Immerhin läuft das Geschäft mit den Klassenfahrten und Ferienzeiten wieder an – wenn auch mit angezogener Handbremse. Weil in den Gemeinschaftsräumen unverändert Abstandsregeln gelten, kann die Kapazität noch nicht voll ausgeschöpft werden. Dennoch lohnt sich auch in den Ferien eine telefonische Nachfrage für Familien oder Vereine, die nach einem Urlaubsziel bei voller Verpflegung vor der Haustür suchen.

