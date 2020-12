Brandenburg/H

Was passierte wirklich im dezemberkalten Wasser der Näthewinde? Für Aufregung sorgte am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein in der Rettungsleitstelle aufgelaufener Notruf. Ein Zeuge wollte eine Person gesehen haben, die sich von der Terrassenanlage am Mühlendamm angeblich ins Wasser begeben haben soll. Dann ging alles ganz schnell.

Diese leuchtende Fahrradlampe sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz für Feuerwehr, DRK-Wasserwacht, Polizei und DLRG in der Näthewinde am Mühlendamm. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Berufsfeuerwehr rollte vor. Mitglieder der DLRG rückten mit einem Schlauchboot an. Polizei war Ort. Ein Taucher der DRK-Staffel machte sich zum Einstieg in das Wasser bereit. Auf dem Mühlendamm selbst wurde der Verkehr eingeschränkt. Alarmiert waren die Rettungskräfte, weil vom Grund das Licht einer Lampe zu sehen war. Tatsächlich bargen Taucher unter Wasser eine eingeschaltete Akku-Fahrradlampe. Hinweise auf ein menschliches Unglück waren jedoch nicht festzustellen. Gegen 18.45 Uhr wurde die weitere Suche abgebrochen.

Einsatzkräfte an der Nähtewinde unterhalb des Mühlendamms. Quelle: Rüdiger Böhme

Es bleibt unklar, ob sich ein Unbekannter einen üblichen Scherz mit den Einsatzkräften erlaubt hat, oder ob sich tatsächlich eine Person am Wasser aufgehalten hat. Der Verkehr über den Mühlendamm rollt wieder. Feuerwehr, Polizei und DRK sind inzwischen wieder abgerückt.

Von Frank Bürstenbinder und Rüdiger Böhme