Unhold wirft auf dem Görden Schnapsflaschen gegen verängstigte Passantin

Brandenburg/H

Ein randalierender Mann hat am frühen Samstagabend auf dem Görden eine Passantin in Angst und Schrecken versetzt. Wie Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin berichtet, warf der Unbekannte in der Rathenower Landstraße mit Glasflaschen nach der Frau und randalierte auf dem Gelände einer Tankstelle. Die Brandenburgerin rief die Polizei.

Die Beamten kümmerten sich um den 34 Jahre alten Mann, den sie bereits kannten, und legten ihm Handfesseln an, um weitere Straftaten zu verhindern. Wie sich herausstellte, sollen sich er und die Frau bereits an einem Supermarkt begegnet sein.

Dort habe die 32 Jahre alte Frau vor der Tür warten müssen, da sich die Türen nicht geöffnet hatten. Der 34-Jährige, der ebenfalls hinein wollte, soll in seinem Ärger gegen den Einkaufswagen der Frau getreten haben.

Flucht zur Tankstelle

Dieses Verhalten habe die Kundin so verängstigt, dass sie zur nahe gelegenen Tankstelle flüchten wollte. Der Mann sei ihr bis in den Verkaufsraum gefolgt und habe sie auf dem Weg mit kleinen Schnapsflaschen beworfen.

Erst als eine Mitarbeiterin der Tankstelle den Mann nach draußen verwies, ließ der Verdächtige von ihr ab. Draußen randalierte der Mann und zerstörte dabei eine Scheibe.

Als die Polizei erschien, hatte er sich wieder beruhigt. Rettungskräfte untersuchten den Mann, der schließlich nach eindrücklicher Belehrung entlassen wurde. Doch er erhält eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Von MAZ