„Unsichere Fahrweise“: Mann fährt sturzbetrunken mit dem Auto durch Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Zu besoffen, um geradeaus zu fahren: Ein 43 Jahre alter Mann war am Samstagabend sturzbetrunken mit einem Auto auf der Bundesstraße 102 auf Tour. Polizisten stoppten den Wagen gegen 20.40 Uhr dann auf der Havelbrücke des Zentrumsrings in Brandenburg an der Havel. Das teilte die Inspektion am Montag mit.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach war der Mann schon auf der B 102 zwischen Paterdamm und Schmerzke durch seine „unsichere Fahrweise“ aufgefallen. Er war in Richtung Brandenburg unterwegs. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert. „Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde das Fahrzeug dann auf der Havelbrücke festgestellt und in der Nähe gestoppt“, berichtet Polizeihauptkommissarin Cornelia Hahn von der Inspektion in Brandenburg an der Havel.

Atemalkoholtest ergibt Wert von 1,43 Promille

Beim Atemalkoholtest pustete der Mann dann einen Wert von 1,43 Promille. „Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel“, berichtet die Polizistin weiter.

Für den erwischten Autofahrer hat die Trunkenheitsfahrt vermutlich ein teures Nachspiel. Die Kripo ermittelt jetzt gegen den Mann.

Von MAZ