Unter Auflagen: Vereine dürfen ab Freitag wieder trainieren

Ab Freitag ist der Breiten- und Freizeitsport im Freien wieder erlaubt. Doch bei den Sportvereinen in Brandenburg an der Havel ist das Rätselraten noch groß: „Wir wissen noch gar nicht genau, was wir dürfen und was nicht. Ich verbringe meine Abende mit dem Studium der Dokumente“, sagt der Vorstandsvorsitzende des FC Stahl, Friedhelm Ostendorf.

Noch großes Rätselraten

„Natürlich bereiten wir uns vor, haben die Mannschaften schon instruiert, dass sie beispielsweise umgezogen zum Training kommen müssen, weil die Kabinen nicht genutzt werden dürfen. Auch das Vereinshaus ist tabu, darf maximal zur Toilettenbenutzung genutzt werden. Ansonsten beteiligen wir uns auch am großen Rätselraten.“

Infos vom Stadtsportbund

Der Stadtsportbund hat nun am Mittwoch eine E-Mail an alle Vereine mit genauen Instruktionen verschickt. Auch, weil die bislang aus dem Rathaus gedrungenen Informationen nicht ausreichten, wie Werner Jumpertz kritisiert: „Dabei hätte ich mir als Vorsitzender des Stadtsportbundes gewünscht, dass die Stadt den SSB jeweils vorher einbezogen hätte, bevor sie etwa zur Öffnung der Außen-Sportanlagen für Breiten- und Freizeitsport einen solch dürftigen Regelungsgehalt aus dem Rathaus schickt, der geradezu nach Einzelheiten schreit. Bereits zum Individualsport hatte ich unsere Hilfe angeboten.“

Ähnliche Kritik kommt vom FC Stahl: „Er soll unser Interessenvertreter sein, aber die Vereine haben sich in den vergangenen zwei Monaten ziemlich im Stich gelassen gefühlt“, sagt der für den Stahl-Spielbetrieb verantwortliche Lars Bauer.

Keine Sondergenehmigung nötig

Sei’s drum, jetzt hat der Dachverband Stadtsportbund für Aufklärung gesorgt. „Nun können Havelstädter auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen gemeinsam Sport treiben - Einschränkung: weiterhin nur kontaktlos unter freiem Himmel. Eine zusätzliche Ausnahmegenehmigung des jeweiligen Gesundheitsamtes ist dafür nun aber nicht mehr notwendig“, schreibt SSB-Geschäftsführer Sebastian Bradke.

Hoffen auf weitere Lockerungen

„Wir bitten alle Vereine und Vorstände, verantwortungsvoll die Wiederaufnahme des Sportbetriebes im Freien mit ihren Übungsleitern sowie Eigentümern der Sportstätten vorzubereiten. Die Abstands- und Hygieneregelungen sind unbedingt einzuhalten. Weisen sie besonders Eltern und auch alle Sportler darauf hin. Wir wissen, wie viel zusätzlicher Aufwand das konkret für den einzelnen von Ihnen bedeutet. Es ist aber ein kleiner Strohhalm für das Sporttreiben. Hoffen wir auf weitere Lockerungen.“

Nur ohne Grippesymptome

So solle vor dem geplanten Trainingsbeginn der Kontakt zu den Sportstättenverantwortlichen bei der Stadt und beim SSB gesucht werden. Bei allen am Training Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden, wer Grippesymptome hat, muss zuhause bleiben. Auch für Angehörige von Risikogruppen sei die Teilnahme am Training von großer Bedeutung, in diesen Fällen sei es ratsam, nur geschütztes Individualtraining durchzuführen.

Hygienebeauftragte in jedem Verein

Alle Vereine müssen einen Hygienebeauftragten benennen, der oder die für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zuständig ist. Übungsleiter sind zu unterweisen, diese informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften.

Versetzte Trainingszeiten

Trainingszeiten sind so zu organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Gruppen vermieden wird durch versetzte Start- und Endzeiten. Anwesenheitslisten seien gewissenhaft zu führen. Die Sportler sollten frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn erscheinen, alle kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände. Geduscht wird zu Hause.

Immer gleiche Trainingsgruppen

Es sollen Trainingsgruppen gebildet werden, welche bei jeder Einheit in gleicher Zusammensetzung zusammenkommen. Die Größe der Gruppen sollte sich nach dem Platzangebot auf der Außenanlage, nach den Trainingsinhalten und nach der zu betreuenden Altersklasse richten.

Getränke sind mitzubringen

Der Zugang zu WC-Anlagen sowie Waschbecken mit Seife muss sichergestellt sein. Gesellschafts- und Gemeinschaftsräume der Vereine bleiben geschlossen. Eigene Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt wurden, dürfen mitgebracht werden.

Der Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen ist einzuhalten. Alle Trainingsangebote werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.

Keine Fahrgemeinschaften

„Das Bilden und Nutzen von Fahrgemeinschaften empfehlen wir, vorübergehend auszusetzen. Die Anreise zum Training erfolgt individuell, gegebenenfalls mit der eigenen Familie.“

Digitale Versammlungen

Sportfeste und Versammlungen sind nicht erlaubt. Die Bundesregierung hat es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre Mitgliederversammlungen im Bedarfsfall digital durchzuführen und bis auf weiteres zu verschieben.

Von André Wirsing