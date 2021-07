Unter Drogen am Lenkrad: Polizei erwischt berauschte Autofahrer

Brandenburg/H

Polizisten der Inspektion in Brandenburg an der Havel haben in der Nacht zum Donnerstag zwei berauschte Autofahrer erwischt. Beide standen unter dem Einfluss von illegalen Drogen. Das teilte die Polizei mit. Eine Streife führte die Kontrollen in der Neustadt durch.

Um 1.40 Uhr zogen die Beamten demnach eine Renault-Fahrerin aus dem Verkehr. Bei ihr ergab der Drogenschnelltest den vorherigen Konsum von Amphetaminen. Sie durfte nicht mehr weiter fahren. Zwei Stunden später testeten die Polizisten einen Fahranfänger. Der 18-Jährige hatte ebenfalls Amphetamine im Blut und muss jetzt wohl eine ganze Weile wieder zu Fuß gehen. Beide Autofahrer haben jetzt ein Bußgeldverfahren am Hals.

Von MAZ