Er schlug gegen Tür und Fenster. Ein Mann hat am späten Samstagabend vor der Seniorenresidenz am Görnsee Randale veranstaltet. Bei seiner Durchsuchung durch die Polizei kam noch mehr heraus.

Die Polizei musste am Sonnabend zum Seniorenheim am Görnsee in Grebs ausrücken. Quelle: JACQUELINE STEINER