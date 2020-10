Brandenburg/H

Ein 48 Jahre alter Mann war am Samstagnachmittag sturzbetrunken mit einem Elektroroller in Brandenburg an der Havel auf Tour. Polizisten stoppten ihn um 14.50 Uhr in der Magdeburger Straße. „Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 48-jährigen Fahrers“, teilte die Polizeiinspektion am Montag mit.

Atemalkoholwert von 1,25 Promille

Der Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,25 Promille. Zudem hat der Rollerfahrer laut Polizei zugegeben, am Abend zuvor Cannabis geraucht zu haben. „Es wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt“, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion weiter.

Anzeige

Bei der Kontrolle des Rollers stellten die Beamten dann fest, dass das Versicherungskennzeichen seit Juni dieses Jahres abgemeldet ist. „Der Beschuldigte versäumte es, das ungültige Kennzeichen nach dem Kauf des Gefährts zu entfernen“, so die Polizei. Die Beamten haben eine Anzeige aufgenommen und den E-Roller sichergestellt.

Von MAZ