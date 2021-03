Untergetauchter Gewaltverbrecher aus Brandenburg an der Havel wird mit Haftbefehl gesucht

Brandenburg/H

Die Polizei fahndet nach einem Mann aus Brandenburg an der Havel, der nach seinem jüngsten Gefängnisaufenthalt untergetaucht ist. Der 29-Jährige ist wiederholt als Gewalttäter aufgefallen.

In diesen Tagen sollte Philip S. der Prozess im Landgericht Potsdam gemacht werden. Doch weder er noch sein Komplize sind vor der 2. Großen Strafkammer erschienen.

Aus diesem Grund hat der vorsitzende Richter Jörg Tiemann einen Haftbefehl gegen den Angeklagten erlassen. Eine polizeiliche Vorführung zum nächsten Prozesstermin reichte der Strafkammer nicht aufgrund der Gefährlichkeit des fachärztlich begutachteten Mannes.

Philip S. hatte mit einer spektakulären Flucht aus dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel am 6. August 2019 für erhebliches Aufsehen gesorgt. Nach seiner Gerichtsverhandlung entkam der damalige Häftling seinen Bewachern.

Dafür kletterte er über den recht hohen Zaun des Amtsgerichts, hinter dem Transportfahrzeuge der Justiz mit schon inhaftierten Angeklagten vorfahren.

Seit diesem Vorfall müssen bereits einsitzende Angeklagte im Brandenburger Gericht während ihrer Verhandlung Handschellen tragen.

Spektakuläre Flucht und Festnahme

Philip S. konnte seinerzeit entkommen. Die Fahndung und die erneute Festnahme des Mannes etwa sechs Stunden später waren beinahe so spektakulär wie die Flucht.

Noch am selben Abend entdeckten Beamte den entflohenen Gefangenen an einer Straßenbahnhaltestelle in der Gördenallee. Als die Polizisten den Mann ansprachen, lief er erneut davon und verschwand durchs Gebüsch in Richtung Silokanal.

Tritt in den Oberschenkel

Seine Begleiter gingen mit Gewalt auf die Polizisten los und hinderten sie an der Verfolgung. Eine andere Streife überwältigten den Flüchtigen schließlich in Hohenstücken.

Als sie Philip S. in der JVA Brandenburg an die dortigen Beamten übergeben wollten, leistete er erneut heftig Gegenwehr. Er trat einen Mitarbeiter in den Oberschenkel.

Tritte gehören offenkundig zum Repertoire dieses Mannes, dessen Fall das Amtsgericht inzwischen an das Landgericht Potsdam abgegeben hat. Denn nur diese Instanz kann darüber entscheiden, ob Philip S. womöglich dauerhaft aus dem Verkehr gezogen und in der Gerichtspsychiatrie untergebracht werden muss.

Raub bei Rewe

Doch weil er untergetaucht ist, haben die Richter in Potsdam keine Möglichkeit, darüber zu befinden. Der gesamte Prozess ist fürs Erste abgeblasen.

Bei der Straftat, die Philip S. vorgeworfen wird, geht es einmal mehr um Gewalt. Ihm und seinem etwas jüngeren Komplizen wirft die Staatsanwaltschaft Potsdam räuberischen Diebstahl.

Am 24. November 2018 hatten Philip S. und Steffen M. mutmaßlich versucht, 25 Packungen Kaffee aus dem Rewe-Markt in Hohenstücken zu rauben.

Kopftritt wegen 25 Kaffeepäckchen

Die beiden sollen den Kaffee in eine Tasche gesteckt und dann ohne zu zahlen den Markt verlassen haben. Ein Ladendetektiv sprach die beiden Männer an und hielt dabei den Beutel fest.

Daraufhin hat Philip S. den Ladendetektiv nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zu Fall gebracht, sodass Steffen M. sich mit der Tasche befreien konnte.

Nun aber kam ein weiterer Mann hinzu, den Steffen M. wieder festhielt. Dabei stürzten beide zu Boden. Philip S. nahm laut Anklage Anlauf und trat den auf dem Boden liegenden Zeugen aus vollem Lauf gegen den Kopf. Das Opfer erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen.

Seit einem Monat aus dem Gefängnis

Philip S. ist einschlägig vorbestraft. Wegen mehrfachen Raubes und Körperverletzungen verbüßte er in den Gefängnissen von Brandenburg an der Havel und Cottbus eine mehrjährige Haftstrafe.

Diese Haftzeit endete erst am 11. Februar 2021. Gut einen Monat später sollte die nächste Gewalttat verhandelt und mutmaßlich auch geahndet werden. Das muss nun warten, bis die Polizei Philip S. aufspürt und in Untersuchungshaft nimmt.

Von Jürgen Lauterbach