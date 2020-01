Unterhalt fürs Kind verweigert: 259 Prozesse gegen Väter

Brandenburg/H

Ein 35 Jahre alter Vater aus Brandenburg/Havel will sich wehren gegen seine Verurteilung durch das Amtsgericht Brandenburg/Havel. Eine Amtsrichterin hatte den Mann im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt, weil er keinen Unterhalt bezahlt hat.

Der Angeklagte hatte nach Überzeugung des Amtsgerichts zwischen April und September 2018 ein halbes Jahr lang keinen Unterhalt für sein Kind gezahlt, obwohl er dazu verpflichtet gewesen wäre. 269 Euro pro Monat wären fällig gewesen.

Freiheitsstrafe zur Bewährung

Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung verhängt, der Brandenburger darf sich zwei Jahre lang nichts zuschulden kommen lassen. Doch das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

Der 35-Jährige ist bei Weitem nicht der Einzige, bei dem das städtische Sozialamt wegen mangelnder Zahlungsbereitschaft ein gerichtliches Verfahren anstrengt.

254 Verfahren

Die Stadt habe im vergangenen Jahr 254 Verfahren aus diesem Grund geführt, berichtet Frau Kerstin Schöbe, die in der Stadtverwaltung den Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit leitet. Anschließend betreibe die Stadt die Pfändung oder Vollstreckung.

Nach Schöbes Worten wird in allen Fällen grundsätzlich ein gerichtliches Verfahren geführt, wenn jemand in der Lage ist, Unterhalt zu zahlen, und es dennoch nicht tut.

Schöbe: „Im vergangenen Jahr wurden für durchschnittlich 1367 Kinder Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erbracht.“

Zu 90 Prozent Väter

Zumeist sind es Männer, die nicht zahlen. Denn der Anteil der alleinerziehenden Mütter liegt nach städtischen Angaben bei ungefähr 90 Prozent. In rund 10 Prozent der Fälle leben die anspruchsberechtigten Kinder bei ihren alleinerziehenden Vätern.

Die Ausgaben für den Unterhaltsvorschuss trägt nicht die Stadt, sondern tragen anteilig Bund und Länder, also ebenfalls die Steuerzahler.

Zum 1. Juli 2017 haben die Volksvertreter das Unterhaltsvorschussgesetz neu geregelt mit erheblich finanziellen Konsequenzen. Seither ist der Bezug von Vorschuss nicht mehr auf sechs Jahre begrenzt und gezahlt wird seither bis zum 18. Lebensjahr statt wie bis Mitte 2017 nur zum zwölften Lebensjahr.

Unterhaltsansprüche verdoppelt

Somit können alleinerziehende Elternteile längere Zeit und und auch für ältere Kinder Unterhalt bekommen. Die Anzahl der Mütter und Väter, die einen Unterhaltungsanspruch haben, ist verglichen mit Mitte 2017 doppelt so hoch wie vorher, berichtet Kerstin Schöbe.

Doppelt so hoch sind ihren Angaben zufolge auch die Ausgaben, welche die Stadt Brandenburg/Havel als Vorschuss bezahlt, damit das alleinerziehende Elternteil nicht ganz ohne Geld da steht.

In den Jahren 2015 und 2016 hatte die Stadt etwa 1,35 Millionen Euro ausgegeben an Unterhaltsvorschüssen. 2017 stieg die Summe auf rund 1,6 Millionen Euro und in den folgenden beiden Jahren auf etwa 3,7 und 3,4 Millionen Euro.

Einnahmen inzwischen gestiegen

Gestiegen sind aber auch die Einnahmen, also das Geld, das die zum Unterhalt verpflichteten Elternteile nachträglich bezahlt haben. Entweder weil sie dazu in der Lage waren oder weil sie dazu verpflichtet werden konnten.

Lagen diese Einnahmen vor vier und fünf Jahren bei rund 180 000 Euro, so waren es im vergangenen Jahr gut 600 000 Euro. Dieses Geld ist vor allem Unterhaltsrückständen aus Vorjahren zuzuordnen.

In den meisten Fällen muss also zunächst der Staat einspringen, weil der unterhaltspflichtige Vater zahlungsunfähig ist. Im gesamten Zeitraum, in dem der Staat einspringt, kommen derzeit bis zu fast 50 000 Euro pro Kind an Unterhaltsvorschussleistungen zusammen.

Verurteilter Vater ist in Berufung gegangen

Im eingangs erwähnten Gerichtsfall ist der unterhaltspflichtige Vater in die Berufung gegangen. Zu seiner Verhandlung vor dem Landgericht Potsdam ist er allerdings nicht erschienen.

Der Termin wird nun wiederholt, weil er die Ladung womöglich nicht rechtzeitig erhalten hat.

Von Jürgen Lauterbach