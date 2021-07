Brielow

Drei Jahre nach dem Aus für die Schweißdrahtproduktion kann die Gemeinde Beetzsee am Kiefernweg in Brielow neue Investoren begrüßen. Die Unternehmer Gunnar Peter Seligmann und Lars-Rüdiger Städtler aus Leverkusen haben den ehemaligen Isaf-Standort gekauft. Die neuen Eigentümer wollen den leeren Hallenkomplex, der sich nördlich an das historische Brieletta-Gelände anschließt, über ihre Firmenbeteiligungen zu einem Lager- und Logistikzentrum sowie zu einem Produktionsstandort machen.

Mehrere Firmen kommen

„Für diese Nutzung stehen uns rund 8000 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung. Vor uns stehen einige Umbauten, die auch den Brandschutz betreffen. Derzeit gehen wir davon aus, dass der Standort im Mai 2022 seine Arbeit aufnehmen kann. Die Lage in Brielow war für uns auch ohne direkte Autobahnanbindung eine Liebe auf den ersten Blick“, sagte Miteigentümer Seligmann der MAZ. Insgesamt sollen sich am Kiefernweg drei neue Firmen ansiedeln.

Nur das Firmenlogo an der einstigen Produktionshalle erinnert noch an das Isaf Drahtwerk in Brielow Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu den Hauptmietern wird die in Leverkusen ansässige Redko GmbH gehören. Bei der Firma handelt es sich um einen Großhändler für Betriebsausstattungen und Hilfsstoffe mit über 500 000 gelisteten Artikeln. Vom Toilettenpapier über Arbeitsschutzbekleidung, Werkzeuge, Reinigungsmittel, Schläuche, Filter bis hin zu Büroausstattungen und Kunststoffe reicht die Palette der Waren, die künftig auch in Brielow verkauft und umgeschlagen werden sollen. „Für den Anfang gehen wir von zehn Arbeitsplätzen im Lagerbereich aus. Später soll auch die Produktion bestimmter Komponenten am neuen Standort aufgenommen werden. Ausreichend Fläche für die Zukunft ist vorhanden“, sagte Seligmann, der gleichzeitig Prokurist der auf Expansionskurs befindlichen Redko GmbH ist. Die beiden bisherigen Standorte in Leverkusen und Mühlacker bei Stuttgart bleiben bestehen. Einziehen wird auch die PGL-Group als Dienstleister für Waschraumhygiene, Spendersysteme und Klinikbekleidung.

Bewegte Geschichte

Erworben haben die Investoren das Industriegelände über einen Makler vom US-Konzern Lincoln Electric, der die Schweißdrahtproduktion 2018 trotz guter Auftragslage eingestellt hatte. Damals verloren über 40 Mitarbeiter ihre Jobs. Ein Tiefpunkt für den traditionsreichen Gewerbestandort Brielow, dessen Geschichte bis in die Vorkriegsjahre zurückgeht, als der Flugzeugbauer Arado eine Außenstelle einrichtete. Daraus entwickelte sich in der DDR der VEB Maschinen- und Gerätebau Brielow (Brieletta) mit über 300 Beschäftigten. Wichtigste Produkte waren Gitterboxpaletten und Gabelhubwagen. 1996 meldete die Brieletta GmbH trotz der Produktionsumstellung auf Schweißdraht und eines Hallenneubaus Insolvenz an.

Amtsdirektor Guido Müller. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das neue Drahtwerk wurde von der italienischen Firmengruppe Isaf übernommen und wechselte mehrfach den Besitzer, bis es in die Hände der Amerikaner gelangte. Nachbar und Eigentümer des ursprünglichen Brieletta-Standortes ist seit vielen Jahren die Firma H & K Gartendesign. Wie Amtsdirektor Guido Müller bestätigte, liefen die Verkaufsverhandlungen mit den neuen Eigentümern bereits einige Zeit. „Jetzt sind wir alle froh, dass wir in Brielow nicht länger eine Industriebrache haben“, sagte der Verwaltungschef auf Nachfrage. Nach dem Einzug der Buchpark GmbH in die ehemalige Kark-Maschinenfabrik im Buchenweg ist die geplante Nachnutzung des einstigen Drahtwerkes der zweite Ansiedlungserfolg für die Gemeinde Beetzsee. Bis auf ein Areal in Fohrde gibt es im gesamten Amt Beetzsee keine größere Gewerbefläche mehr.

Von Frank Bürstenbinder