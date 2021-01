Brandenburg/H

Nicole Kruse schläft derzeit sehr schlecht. Zu sehr treiben die Friseurmeisterin die Sorgen um ihre vier Mitarbeiterinnen und ihren Salon in der Sankt-Annen-Straße um. „Wir haben keine Möglichkeit des Onlinehandels, wir können auch nicht ToGo anbieten. Unsere Dienstleistung ist unser Kapital.“

Einfach hängen gelassen

Friseurmeisterin Nicole Kruse. Quelle: André Wirsing

Doch die Dienstleistung des Frisierens darf sie seit dem 16. Dezember nicht mehr anbieten. Von den durch die Regierung in Aussicht gestellten Staatshilfen hat sie noch keinen Cent gesehen. Auf Facebook hat sie ihren Ärger schon rausgelassen: „Was mich zurzeit am meisten nervt, sind Veröffentlichungen, wie man sich am besten zuhause die Haare färbt oder schneidet. Wichtiger ist doch, dass wir Friseure nach wie vor noch keinen Cent von den angeblich so großzügigen Hilfen bekommen haben. Die großen Firmen wie McDonald’s oder Starbucks haben 75 Prozent vom Umsatz des Vorjahres erhalten und trotzdem den Außerhausverkauf weiter gemacht. Wir wurden in unserem umsatzstärksten Monat zugemacht und werden jetzt hängen gelassen.“

Gehälter vom Ehemann

An diesem Freitag werden die Gehälter für die Mitarbeiter fällig, sie muss wie bei den Krankenkassenbeiträgen in Vorkasse gehen. Die Anträge auf Kurzarbeitergeld sind von der Arbeitsagentur noch gar nicht beschieden. Irgendwoher will sie das Geld auftreiben, leiht es sich von ihrem Ehemann. Drei der Angestellten sind alleinerziehende Mütter, die auch jeden Euro dreimal umdrehen müssen. Ein nicht unerheblicher Teil der Einnahmen sind ja auch Trinkgelder, die es jetzt gar nicht gibt.

Hilfeanträge noch nicht möglich

Die 75 Prozent Umsatzerstattung kommen für die Friseurmeisterin nicht in Frage, wurde ihr im Steuerbüro beschieden. Die so genannte Überbrückungshilfe III lässt sich derzeit noch gar nicht beantragen, sie würde ohnehin nur die Fixkosten wie Miete, Krankenkasse oder Steuer abdecken. „Wir wollen gar nicht um jeden Preis Knall auf Fall wieder aufmachen, das gibt die Situation gar nicht her. Aber es muss etwas passieren, damit wir überleben können“, mahnt Nicole Kruse.

Schwarzarbeit blüht

Sie könne es Kollegen nicht einmal verdenken, wenn diese in Schwarzarbeit die Kunden bedienen. Für sich hat es die Unternehmerin ausgeschlossen. In den Salon kommen überwiegend Stammkunden, viele sind nicht mehr ganz jung, können sich gar nicht allein frisieren. „Wir haben ihnen versprochen, dass wir sie anrufen, wenn es wieder losgeht. Einige haben auch schon gefragt, ob wir nicht zu ihnen nach Hause kommen könnten.“

Sechs Monate schon arbeitslos

Gesundheitsmanagerin Monique Piellusch. Quelle: André Wirsing

Schon länger zum Nichtstun verdonnert ist Gesundheitsmanagerin Monique Piellusch. „Aktuell sitze ich seit November zu Hause. Im vorigen Jahr war ich insgesamt sechs Monate ohne Arbeit.“ Die Alleinunternehmerin ist normalerweise in Firmen unterwegs, massiert die Mitarbeiter, berät sie aber auch zu Fragen wie Stress und Burnout. „Die seelischen Komponenten wirken sich meist auch direkt auf den Körper aus. Ich verfolge da einen ganzheitlichen Ansatz und massiere nicht nur eine Verspannung weg.“

Die Leistungen fehlen

Ihre Leistungen fehlen. Das merkt sie an den Rückmeldungen ihrer Kunden. „Sie rufen mich an, klagen über Rückenprobleme bis hin zum Bandscheibenvorfall, sie haben Kopfschmerzen oder einen Tennisarm. Was jetzt noch gar nicht betrachtet wird, ist die Tatsache, dass diese Pandemie einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht – an körperlichen wie an psychischen Erkrankungen.“ Monique Piellusch fühlt sich dabei hilflos, „aber ich kann ja auch kein Erklärvideo schicken, wie man sich selbst massieren kann“.

Keine Rücklage für Rente

Als Alleinerziehende muss sie für zwei Kinder aufkommen, Alimente kriegt sie keine. Die Miete fürs Haus, Beiträge für IHK, Berufsgenossenschaft, Krankenkasse und Steuer hat sie immer aus eigener Tasche aufgebracht. „Jetzt bin ich beim Arbeitsamt gelandet, für mich ist das ziemlich entwürdigend, schließlich war ich immer arbeiten und habe dem Staat nie auf der Tasche gelegen.“ Für ihre eigene Altersvorsorge kann sie seit einem Jahr nichts mehr zurücklegen.

„Die Versprechungen der Politiker im Fernsehen hören sich immer so schön an. Doch was nützen sie, wenn bei uns am Ende gar nichts ankommt?“ Mittlerweile lässt sie das Gerät abgeschaltet.

Von André Wirsing