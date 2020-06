Untersuchungshäftling erhängt sich in JVA Brandenburg

Brandenburg/H

In der Justizvollzugsanstalt Brandenburg hat sich am Mittwoch ein Untersuchungshäftling umgebracht. Das bestätigt das brandenburgische Justizministerium. Gefunden worden ist der Mann gegen 7.30 Uhr. Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz hatte die Polizei einen Einsatz in dem Gefängnis und führt nun ein Todesermittlungsverfahren. Bei dem Toten soll es sich nach MAZ-Recherche um den Brandenburger Bernd H. handeln, der am 12. März in der Havelstadt versucht haben soll, in der Ferdinand-Lassalle-Straße seine Frau zu erstechen. Nur das mutige Eingreifen eines Paares konnte Schlimmeres verhindern.

Der 55-Jährige Untersuchungshäftling war in einer Einzelzelle im Krankenhaustrakt untergebracht. Er soll sich erhängt haben. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Reihe von Selbsttötungen in JVA

Immer wieder kommt es in der Justizvollzugsanstalt zu Selbsttötungen. Allein im Jahr 2015 nahmen sich vier Männer in der JVA Brandenburg das Leben.

Nach Angaben von Ministeriumssprecher Frank Schauka konnte der Mann trotz intensiver Wiederbelebungsversuche nicht mehr gerettet werden. Gegen 7.50 Uhr stellte ein Arzt den Tod des Untersuchungsgefangenen fest. Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Wegen Suizidgefahr war der Brandenburger unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Haft und in psychiatrischer Behandlung. Am 27. April wurden diese Sicherheitsvorkehrungen wieder zurückgenommen, nachdem ein externes Gutachten von einer Besserung der psychischen Situation ausging und eine akute Suizidgefahr ausschloss.

Auch in den vergangenen Tagen soll der 55-Jährige nach Angaben des Ministeriums einen normalen psychischen Zustand vermittelt haben. „Er gab sich zukunftsorientiert, suchte das Gespräch mit dem Personal und hatte Pfingstmontag noch ein Telefonat mit seiner Tochter, zu der er einen regen Kontakt pflegte, geführt“, so der Behördensprecher.

Von Marion von Imhoff