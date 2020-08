Brandenburg/H

In den vergangenen Wochen und Monaten gerät die Radverkehrsinfrastruktur der Stadt verstärkt in den Fokus. Auch der ökologische Verkehrsclub Deutschland ( VCD), Kreisverband Brandenburg an der Havel, und die Fraktion Bündnis 90/die Grünen wollen auf Missstände aufmerksam machen. Dazu luden sie am Sonntag zu einer Radtour durch die Stadt.

Die rund zehn Kilometer lange Radtour mit 29 Teilnehmern fand bei hohen Temperaturen statt.

Trotz Temperaturen von über 30 Grad sammeln sich zur Mittagszeit 28 Drahtesel-Besitzer auf dem Packhof. Darunter nicht nur Mitglieder der Einladenden, sondern auch etliche Bürger – viele im Familienverbund. Die jüngste Teilnehmerin mit 17 Monaten wird im Lastenrad abwechselnd von Mutter und Vater chauffiert. Die älteste Teilnehmerin mit 75 Jahren sagt, dass sie täglich ein bis zwei Stunden durch die Gegend radelt. „Das ist mein Sport.“

Eigentlich eine wunderbare Situation

Viele haben, so zeigt sich, ein ganz eigenes Interesse daran, dass sich etwas in der Stadt tut. Wie etwa Sebastian Zeiler, der jeden Tag mit dem Rad durch die Stadt fährt. „Es gibt nicht nur einzelne Gefahrenstellen, sondern vor allem viele bauliche Defizite“, merkt er. Seine Motivation, sich zu engagieren: „Ich möchte einfach, dass meine Töchter sicher unterwegs sind“.

Holger Schmidt ist mit seiner Familie aus Berlin in die Stadt gezogen. „Da bin ich jeden Tag Sommer wie Winter geradelt“, sagt er. „Zuletzt habe ich mich bei Eis vor 15 Jahren dort auf die Nase gepackt. Zum ersten Mal in Brandenburg unterwegs, habe ich mich gleich hin geschmissen“, kritisiert er die Zustände, insbesondere der Pflasterungen.

„Eigentlich haben wir hier eine wunderbare Situation“, meint der heimische Mobilitätsexperte Jürgen Peters, der sich ebenfalls der Tour angeschlossen hat. „Denn es ist eine Stadt der kurzen Wege.“ Aber die Infrastruktur lässt zu wünschen übrig, stellt er fest.

Licht und Schatten der Radwegepolitik

Rund zehn Kilometer radeln die Teilnehmer, um sich „Licht und Schatten in der Radwegepolitik anzuschauen“, wie Gero Walter, Sprecher des VCD-Kreisverbandes, betont. Denn gute Wege gäbe es natürlich auch, wie etwa die Wallanlagen. Dennoch halten diese Eindrücke kaum dauerhaft an, wenn sich ein Radler zielstrebig von A nach B bewegen will.

Beim ersten Stopp gegenüber dem Mühlentorturm ist der Übergang auf die andere Straßenseite Thema. „Hier ist erstaunlich viel Verkehr, aber keine Hilfestellung, um die Straße zu überqueren“, sagt Gero Walter. Dabei ist an dieser Stelle ein sicherer Übergang wichtig. Walter argumentiert nicht nur für Radler, sondern für Fußgänger und Kanu- beziehungsweise SUP-Nutzer. Denn an der Näthewinde gibt es eine Umtrage für die Wassersportler, die von dort aus über die Straße müssen.

„In Tempo 30-Zonen sind Fußgängerüberwege in der Regel entbehrlich. Hierauf bezieht sich die Stadt beziehungsweise die Verkehrsbehörde gerne“, berichtet Verkehrsexperte Jürgen Peters. „Darum gibt es diese auch nicht beziehungsweise kaum in den historischen Stadtteilen“, führt er aus.

Problem für die Beteiligten an diesem Punkt zudem: Die Mehrheit der Kfz-Fahrer fahre zu schnell und verspüre einen Überholzwang. Deswegen gestaltet sich der gesamte Weg entlang Mühlendamm, Domlinden und Krakauer Straße angespannt. Über Grillendamm, Homeyenbrücke und Mühlentorstraße geht es in die Bäcker- sowie Ritterstraße.

Kopfsteinpflaster als großes Ärgernis

Das Kopfsteinpflaster ist dort großes Ärgernis. „Das ist zusätzlich problematisch, wenn die Schienen dazu kommen“, sagt Jürgen Peters. Viele Radfahrer weichen zu ihrer eigenen Sicherheit und zum höheren Komfort auf den Fußweg aus. Unangenehm für Fußgänger ebenso wie für die Gewerbetreibende, ist allen klar.

Peters verweist auf eine neue Förderrichtlinie zum kommunalen Straßen- und Brückenbau des Landes. Danach ist die Ausbesserung von Radwegen und Erstellung von Schutzstreifen förderfähig, selbst wenn Straßen bereits im Rahmen anderer Programme saniert wurden. „Es ist wirklich etwas Neues“, begrüßt der grüne Landtagsabgeordnete Heiner Klemp das Landesprogramm. Denn mit der Förderrichtlinie werden Alltagswege abgedeckt, statt nur die touristische Infrastruktur zu stärken.

„Wir haben das der Stadt für den Haushalt 2021/2022 nahe gelegt“, meint Peters. Bei der derzeitigen Finanzlage sei es die einzige Möglichkeit, das Problem kurz- bis mittelfristig zu beheben.

Undurchsichtige Verkehrsführungen

Nächster Stopp auf der Tour: der Nicolaiplatz. Trotz Umgestaltung von 2013 bis 2015 für Radfahrer missglückt, findet Mathias Kunze vom Allgemeinen Deutschen Radclub ( ADFC). „Was soll man hier eigentlich tun?“, fragt er stellvertretend für Radler. „Hier fährt man irgendwie entlang.“

Um undurchsichtige Verkehrsführungen geht es ebenfalls rund um die Straßenbahnhaltestelle Karl-Marx-Straße. „Es ist absehbar, dass auch dieser Bereich im Rahmen der Barrierefreiheit von Haltestellen gemacht wird“, sagt Gero Walter. „Ich hoffe sehr, dass dann an Radfahrer gedacht wird.“ Leider, so argumentiert er, würden die entsprechenden Verbände seitens der Verkehrsplaner selten mit einbezogen. Die Kapazitäten, bei jedem Projekt hinterher zu drängen, hätten die Clubs aber nicht. „Es gibt so viele Baustellen, da kommen wir nicht hinterher“, meint der VCD-Sprecher. „Wir sind im Feuerwehrmodus.“

Weiter geht es über die Brücke des 20. Jahrestags Richtung Quenz über die Klingenbergsiedlung zurück in die Vereinsstraße. „Das ist eine Gegend mit besonderer Herausforderung“, findet Frank Träger vom VCD. Denn die Einbahnstraßenregelungen rundum wirkten recht willkürlich. Insbesondere für die Fahrtrichtung Karl-Liebknecht-Straße bis Nicolaiplatz wünscht sich Träger eine Aufhebung für Radfahrer, hat entsprechend Anträge gestellt. „Die Wege sind eigentlich kurz, werden aber durch gebrochene Strukturen erschwert“, meint Träger.

Sahnehäubchen gibt es auch

In Neuendorfer und Luckenberger Straße bereitet die Baustelle im Kreuzungsbereich aktuell Sorgen. In Fahrtrichtung Havel gibt es in der Luckenberger Straße zudem keinen Radweg, nur einen Gehweg und Kfz-Stellplätze im Seitenraum. Belagwechsel der Fahrbahn und Schienen erschweren das Vorankommen auf der Fahrbahn. „Da werde ich auch jedes Mal gefährlich überholt, obwohl durch die Brücke der Gegenverkehr nicht zu sehen ist“, erzählt Gero Walter. Sein Lösungsvorschlag: „Nach Ende der aktuellen Baustelle sollte der Parkstreifen zu einem Radstreifen umgewidmet werden. Dem Verlust von zirka zwölf Stellplätzen steht ein deutlicher Sicherheitsgewinn für Radfahrer gegenüber“.

Danach radelt die Gruppe auf dem Weg am Mühlengraben entlang um die Stadtschleuse herum ein Stück durch den Theaterpark und die jüngst sanierte Grabenstraße. „Das ist ein Sahnehäubchen mit dem gut gemachten Pflaster“, kommentiert Walter.

Mehr Aufmerksamkeit auf die Radmobilität

Am Packhof angelangt, resümiert unter anderem der Landtagsabgeordnete Klemp. „Es gibt hier kleine und große Probleme wie überall“, stellt er fest. Insbesondere bei den kleineren, wie Wegeführungen an Baustellen, sieht er die Kommune in der Pflicht.

Überrascht ist Klemp darüber, wie wenig Aufmerksamkeit anscheinend Fahrradlobbyisten wie VCD und ADFC geschenkt wird. „Da verschenkt sich doch die Stadt was“, sagt er. Seiner Ansicht nach hängt viel davon ab, welche Priorität Verwaltung und Verwaltungsspitze der Radmobilität einräumen. „Es braucht einen Radverkehrsbeauftragten mit einem gewissen Standing“, zieht er den Vergleich zu Oranienburg. „Dann könnte man hier mehr bewegen.“

Von Antje Preuschoff