Brandenburg/Havel

Mit 3,15 Promile stoppte die Polizei den Fahrer eines polnischen VW Passat in Neuschmerzke. Der 39-Jährige war vorher mit seinem Wagen in der Berliner Straße unterwegs und so alkoholisiert, dass er sich mehrmals übergeben musste.

Die Polizeibeamten ordneten eine Blutprobe an, stellten seinen Autoschlüssel und Führerschein sicher. Gegen den Fahrer läuft jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von MAZ