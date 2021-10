Bensdorf

Hilfe in der Not ist ihr Gebot, denn dieses Motto haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bensdorf als Gemälde an der Wand und sie verinnerlichen es. Die Ehrenamtler sind da, wenn es brennt und leisten erste Hilfe bei Verkehrsunfällen.

„Wir wollen den Menschen in schwierigen Situationen helfen und sie unterstützen. Die Faszination liegt darin, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, auch wenn man dabei an seine Grenzen stößt“, sagt Ortswehrführer Klaus-Peter Bärmann.

Tragischer Unfall

Sekunden später erinnert sich der 61-Jährige an seinen schwersten Einsatz. Anfang der 90er-Jahrekam es zu einem tragischen Verkehrsunfall. Damals war ein Auto aus Richtung Brandenburg an der Havel unterwegs, ein anderer Wagen kam aus Genthin. Beide Fahrzeuge stießen laut Bärmann zusammen, ein Peugeot 106 brannte aus, daraufhin starben vier Personen im Kleinwagen.

Die Bensdorfer Kameraden wurden damals erst nach 20 bis 30 Minuten alarmiert. „Das war viel zu spät, im Notfall zählt jede Sekunde. Das sind Bilder, die man nicht vergisst und an Seelsorger war damals noch nicht zu denken“, sagt Klaus-Peter Bärmann. Trotz des Unglücks hilft er weiter Menschen und ist seit 1996 Ortswehrführer.

Sechs Kameraden in Ausbildung

Er freut sich, dass in diesem Jahr sechs Kameraden die Truppmannausbildung besuchen. „Dieser Kurs bildet die Grundlage für weitere Lehrgänge. Sie absolvieren im Anschluss den Funkerlehrgang und für uns wichtigen Atemschutzgerätelehrgang, wo wir in Bensdorf noch Defizite in der Einsatzabteilung haben. Dieser Lehrgang zieht sich über 16 Wochenenden und verlangt Disziplin, Organisation und Durchhaltevermögen“, sagt Bärmann.

33 Kameraden im Einsatz Die Bensdorfer Feuerwehr ist in allen Wusterwitzer Ortsteilen, bis hin zur Landesgrenze Sachsen-Anhalts unterwegs. Die Wehr in Altbensdorf besteht seit 1911 die Neubensdorfer Wehr seit 1934. Aktuell engagieren sich 33 aktive Kameraden in der Einsatzabteilung, zehn in der Alters- und Ehrenabteilung. 2021 waren die Ehrenamtler bislang elf Mal im Einsatz, unter anderem bei Bränden und Hilfeleistungen.

Jugendwehr hat nur noch drei Mitglieder

Doch der Ortswehrführer sagt auch, wo es noch Probleme gibt. So hat die Jugendfeuerwehr momentan nur drei Mitglieder. Bärmann spricht von einem „bedauerlichen Zustand“. Die Kameraden werben um Nachwuchs in der Wusterwitzer Grundschule und sind froh, dass Brandschutzerzieher wie Axel Thiemann unterwegs sind, um Kindern das Ehrenamt zu erklären und ihnen Tipps für den Notfall geben.

Klaus-Peter Bärmann hofft deshalb, dass junge Wusterwitzer ab zehn Jahren die Feuerwehrgerätehäuser in Alt- und Neubensdorf besuchen und hat noch einen Wunsch, denn die Bensdorfer könnten ein neues Fahrzeug gebrauchen.

Traum von neuem Fahrzeug

So besteht der Fuhrpark der Kameraden aus einem TLF 16/20 Tanklöschfahrzeug und einem Tragkraftspritzenfahrzeug (TSFW). Das Gefährt ist aber über 30 Jahre alt und somit schon ein Oldtimer. „Langsam hat der TSFW seine Macken, ab und an läuft auch Öl an der einen oder anderen Stelle aus und die Technik ist veraltet. Wir würden uns über etwas Neues freuen, man darf doch wohl mal träumen“, sagt Bärmann.

Er ist froh, dass sich der Alltag in der Corona-Pandemie normalisiert hat und die Ausbildungen wieder gestartet sind. Bei der Digitalisierung sieht Bärmann die Kameraden auf einem guten Weg.

Lob für den Amtsdirektor

In den nächsten Wochen erhalten die Ehrenamtler neue Einsatzkleidung und Schneid- und Spreizgeräte. Klaus-Peter Bärmann lobt die Zusammenarbeit mit Amtsdirektor Michael Haase, die besser sei als mit den Vorgängerinnen Ramona Mayer und Gudrun Liebener.

2022 wollen die Bensdorfer Einsatzkräfte wieder einen Tag der offenen Tür veranstalten. Dann möchte Kamerad Jürgen Siemon sein Wissen an die jüngeren Gäste weitergeben. „Alles was der Sicherheit von Menschen dient, ist mir wichtig. Eigentlich könnte ich längst meine Zeit im Alter genießen, doch das Ehrenamt bedeutet mir etwas. Ich bin so lange bei der Feuerwehr, wie es meine Gesundheit zulässt“, sagt er.

Die Ausbildung bei der FF Bensdorf startet jeden zweiten Freitag ab 18 Uhr am Dorfplatz 6.

