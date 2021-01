Brandenburg/H

Bestatter sollen im Land Brandenburg endlich als systemrelevant anerkannt werden. Das fordert unter anderem Andreas Dieckmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Bestattungsinstitutes in Brandenburg Havel und stellvertretender Obermeister der Bestatterinnung von Berlin und Brandenburg. Angesichts steigender Coronafälle und vor dem Hintergrund der Einschränkungen im zweiten Lockdown sieht er die Branche in der Ausübung ihrer Tätigkeiten gefährdet. Und das, obwohl „Bestatter im öffentlichen, hoheitlichen Bereich unverzichtbare Funktionen erfüllen“, wie Andreas Dieckmann betont.

Während dem aber in anderen Bundesländern wie Berlin, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen mit der Einstufung als systemrelevante Berufsgruppe Rechnung getragen werde, fallen die Bestatter in Brandenburg „extrem hinten runter“, findet er. Für ihn nicht nachvollziehbar, zumal des Handwerk zum Schutz des Gesundheitswesens beitrage.

Immer mehr Covid-19-Verstorbene

„Bestatterinnen und Bestatter kämpfen mit an vorderster Front gegen die Verbreitung des Virus“, merkt Dieckmann an. Er verweist dabei unter anderem auf den Transport, die fachgerechte Überführung und Versorgung von infektiösen Verstorbenen. „Wir sind zwar die letzten in der Kette. Aber wenn keine Verstorbenen überführt werden, passiert sowas wie in Italien oder Spanien“, meint der Bestatter.

Andreas Dieckmann ist geschäftsführender Gesellschafter des Dieckmann Bestattungsinstituts und stellvertretender Obermeister der Bestatterinnung von Berlin und Brandenburg. Quelle: privat

Aus seiner Sicht hat sich das Problem in den vergangenen Wochen spürbar verschärft. „Beim ersten Lockdown im Frühjahr kannte man kaum Erkrankte oder Todesfälle. Seitdem ist das deutlich angewachsen und mehr geworden“, sagt Dieckmann.

Eine Wahrnehmung, die andere Kollegen aus der Havelstadt bestätigen. So auch Martina Söchtig vom gleichnamigen Bestattungshaus. „Immer häufiger, immer mehr und auch mit immer jüngeren Fällen“ sei ihr Unternehmen konfrontiert. Söchtig stößt sich ebenfalls an den unterschiedlichen Länderregelungen. „Ich würde es begrüßen, dass wir hier auch systemrelevant sind. Es zeigt mehr Wertschätzung“, sagt sie dazu.

Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Anforderungen an die Bestatter in der Corona-Krise deutlich angestiegen seien. „Die Angehörigenbetreuung ist viel intensiver“, so Martina Söchtig. Erschwerend hinzu kämen die umfassenden Hygienemaßnahmen bei Beratung und Beerdigung.

Passierscheine für Überführungsfahrten

Allein bei der Versorgung von Covid-19-Verstorbenen ist ein Einmal-Vollschutz-Anzug notwendig, der hinterher verbrannt wird, erzählt Andreas Dieckmann aus der Praxis. „Das kostet eine wahnsinnige Menge Geld“, schildert der Bestatter. Vom zeitlichen Aufwand ganz zu schweigen. Die Beschaffung von knappem Arbeitsmaterial wie Schutzkleidung oder von Desinfektionsmitteln würde bei Systemrelevanz erleichtert, weiß er.

Weiterhin berichtet der stellvertretende Innungs-Obermeister von Fällen, bei denen Abholungen von Verstorbenen während der Ausgangssperre erschwert wurden. „Theoretisch dürfen wir nicht raus“, erzählt er. Die Unternehmen müssen aktuell Passierscheine für ihre Mitarbeiter beantragen, um die Überführungen zu gewährleisten.

Nach den Ferien, so vermutet Dieckmann, könnte sich ein weiteres Problem auftun. Dann nämlich, wenn Mitarbeiter die Kinderbetreuung sicherstellen müssen und deswegen ausfallen. Homeoffice oder gar die Kinder zur Arbeit mitzubringen, ist in diesem Beruf kaum möglich. Bei Systemrelevanz besteht jedoch Anspruch auf Notbetreuung der Kinder.

Eine mögliche Folge der drohenden personellen Engpässe, auch bei branchennahen Partnern wie Friedhöfen, Krematorien oder von weltlichen Rednern: Es können längere Wartezeiten bis zur Beerdigung auftreten, befürchtet Dieckmann. Noch werden ihm seine Termine von den städtischen Friedhöfen zugesagt, doch „wer das Grab dann aushebt, ist eine andere Geschichte“.

Impfpriorisierung notwendig

Dieckmann fordert die Systemrelevanz aber nicht nur, damit die Branche handlungsfähig bleibt und ihre wichtigen Aufgaben erfüllen kann. Er hebt zudem den Schutz der Berufsgruppe hervor – und bezieht sich dabei auf Aussagen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ( ZDH). Dieser betont, das systemrelevante Handwerksbetriebe in der Impfberechtigung priorisiert werden müssen. „Dankenswerterweise weist der ZDH die Bundesregierung darauf hin, dass sich die Notwendigkeit einer Priorisierung des Bestatterhandwerks bei den Schutzimpfungen ’bereits aus der Natur der Tätigkeit heraus’ ergibt“, so Dieckmann.

Eine Impfpriorisierung findet auch Kollegin Ines Schmidt, Geschäftsführerin von Roloff Bestattungen in Kloster Lehnin, wichtig. „Wenn jemand zu Hause oder im Heim verstirbt, weiß man nicht immer, ob derjenige erkrankt war“, schildert sie und fügt daher hinzu: „Impfen wäre gut für uns und unsere Mitarbeiter“.

Andreas Dieckmann hofft nun, dass im Land Brandenburg der wesentlichen Rolle der Bestattungsunternehmen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung Rechnung getragen wird. „Vor dem 10. Januar wird aber nichts passieren“, befürchtet er. Bis dahin ist die aktuelle dritte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gültig.

