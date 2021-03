Unwetterbilanz: Sturmtief Klaus fegte über Brandenburg an der Havel und die Region

Brandenburg/H

Kurz aber heftig – das ist die Bilanz der Schäden, nachdem Sturmtief Klaus, am Donnerstag durch Brandenburg fegte. „Um 16.45 Uhr ging der erste Notruf ein“, sagt Sebastian Klamt, Lagedienstführer in der Feuerwehrleitstelle in Brandenburg an der Havel am Freitag. „Um 20 Uhr war der Spuk dann wieder vorbei.“ Dazwischen hatten die Feuerwehren allerdings gut zu tun. „47 Einsätze wurden für die ganze Region in der Leitstelle registriert, relativ großflächig verteilt, von Fohrde über die Stadt Brandenburg bis hin nach Ferch, Schwielowsee und Kleinmachnow“, berichtet Klamt.

Im Brandenburger Stadtgebiet und den Ortsteilen mussten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehren zu 16 Einsätzen ausrücken. Vor allem umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste sorgten für Probleme. „Personenschäden im Zusammenhang mit dem Sturmgeschehen haben wir nicht registriert“, so Klamt. Es hätte aber auch anders kommen können.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchmöser und Plaue wurden zu einem Einsatz in der Uferstraße im Kirchmöser gerufen. Dort war eine Kiefer über einen Radweg hinweg auf ein geparktes Auto gestürzt. Mit der Motorkettensägen konnten die Feuerwehrleute den Baum beräumen und den Weg wieder freimachen. Zum entstandenen Sachschaden am Pkw ist noch nichts bekannt.

In der Innenstadt fegte das Sturmtief ebenfalls heftig durch die Straßen. Es blieb am Donnerstag aber auch hier bei Einsätzen ohne größere Folgen. Aus der Wilhelmsdorfer Straße wurden zum Beispiel lose Dachziegel gemeldet, die durch den starken Wind gelockert wurden. An anderer Stelle riss ein umgestürzter Baum einen Bauzaun auf den Gehweg. Am Kreisverkehr an der Regattastrecke versperrte ein Baum die Brielower Straße. Die Einsätze wurden relativ schnell abgearbeitet und der Verkehr in der Stadt kam wieder ins Rollen.

Umgestürzter Baum: Die Freiwillige Feuerwehr Fohrde beräumt zusammen mit den Kameraden der Pritzerber Wehr die B102 zwischen Brandenburg und Fohrde. Quelle: Facebook/Feuerwehr Fohrde

Ebenfalls im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortsteilen Göttin und Klein Kreutz, vor allem um Äste von Wegen und Straßen zu entfernen. Auf der B 102 zwischen Brandenburg und Fohrde räumten die Kameraden der Wehren aus Fohrde und Pritzerbe ebenfalls einen umgestürzten Baum von der Straße.

Von Christine Lummert