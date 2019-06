Brandenburg/H

Ein Fall von Körperverletzung am Sonntag um 3.30 Uhr am Nicolaiplatz. Die späteren Opfer hatten sich zunächst einen schönen Abend in einer Kneipe am Brandenburger Nicolaiplatz gemacht.

Zu später Stunde kam ein neuer Gast hinzu, bestellte beim Wirt ein Bier und bekam laut Polizei offenbar etwas Falsches ausgeschenkt. Er regte er sich lautstark über die Zustände der Kneipe auf und machte sie schlecht.

Einer der Gäste (34) schritt nach kurzer Zeit ein, weil er sich provoziert fühlte, und bat den Beschuldigten, nach draußen zu gehen. Als beide die Kneipe verlassen hatten, schlug der Fremde gleich auf den 34-Jährigen ein, sodass der zu verletzt Boden ging.

Auch den Helfer getreten

Der Unbekannte trat auf den am Boden liegenden Mann ein und entfernte sich dann in Richtung Neuendorfer Straße. Er kam jedoch zurück, als der Bekannte (51) des Opfers zum Verletzten eilte, um zu helfen. Auch ihm versetzte der Fremde einen Tritt, sodass er stürzte.

Der Übeltäter soll 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und kurze Haaren haben. Er trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose. Womöglich war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Der 34-Jährige musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZ