Brandenburg/H

Am Dienstagabend kam es in Hohenstücken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine Fiat-Fahrerin wollte laut Polizei gegen 17.20 Uhr von einem Parkplatz auf die Upstallstraße in Richtung Rosa-Luxemburg-Allee abbiegen, als sie einen von links herannahenden 42-jährigen Radfahrer übersah. Dieser befuhr den Radweg in falscher Fahrtrichtung. Es kam zum Zusammenprall, der Radler stürzte. Er erlitt jedoch keine Verletzungen.

Von MAZ