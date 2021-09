Brandenburg/H

Seit diesem Dienstag läuft die Urabstimmung in den drei Asklepios Fachkliniken über einen unbefristeten Erzwingungsstreik. Die Urabstimmung in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben endet am 5. Oktober.

Wenn sich mindestens 75 Prozent der Verdi-Mitglieder für einen unbefristeten Erzwingungsstreik aussprechen, wird es zu einem unbefristeten Streik in den drei neurologisch-psychiatrischen Krankenhäusern des Unternehmens Asklepios kommen. „Wir rechnen mit einer sehr guten Beteiligung“, sagt Ralf Franke, Streikleiter und Verdi-Verhandlungsführer.

Leider habe die Arbeitgeberseite auch nach dem viertägigen Streik in der vergangenen Woche noch immer keinen Versuch unternommen, den Konflikt zu entschärfen und ein verbessertes Angebot vorzulegen. „Somit droht der unbefristete Streik, das letzte Mittel“, sagt Ralf Franke. Verdi sei verhandlungsbereit, sobald die Arbeitgeber ein entsprechendes Angebot vorlegen.

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft nimmt Bezug auf die MAZ-Berichterstattung und wehrt sich gegen dort geäußerte Vorwürfe der Asklepios-Geschäftsführung. Die Vorwürfe seien nicht gerechtfertigt und verschärften die Situation weiter.

„Asklepios hatte genügend Zeit“

Asklepios hatte der Gewerkschaft vorgehalten, sie habe Patienten während des Streiks unversorgt gelassen. Dem hält Franke entgegen, dass Verdi den jüngsten viertägigen Warnstreik zehn Tage vor Beginn angekündigt habe. „Asklepios hatte genügend Zeit“, betont er.

Franke nennt es bedauerlich, dass sich die Arbeitgeber dem Abschluss einer Notdienstvereinbarung verweigert hätten. Denn diese sei nicht zustande gekommen, weil Asklepios nicht umsetzbare und vollkommen unrealistische Forderungen gestellt habe.

Streikrecht

Der von der Geschäftsführung für alle Bereiche, Stationen und Tageskliniken geforderte Notdienst hätte einen Streik unmöglich gemacht, erklärt der Verdi-Streikleiter und fügt hinzu: „Wenn Asklepios geschätzt 98 Prozent Notdienst fordert, dann wird das im Grundgesetz garantierte Streikrecht nicht mehr gewährleistet.“

Die Auswahl der 22 Stationen ohne Notdienst sei in Abstimmung mit den medizinischen Fachkräften aus der jeweiligen Klinik erfolgt. Ralf Franke bezieht sich zudem darauf, dass das Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel mit dem Urteil vom 22. September 2021 bestätigt habe, „dass der Warnstreik vom 21. September bis zum 24. September 2021 mit dem eingeschränkten Notdienst zulässig war“.

Von Jürgen Lauterbach