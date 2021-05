Uralte Computer und kein WLAN: Amt Wusterwitz arbeitet noch wie im letzten Jahrhundert

Wusterwitz

Mitarbeiter des Amtes Wusterwitz haben kein WLAN, ihre Telefonanlage fällt mehrmals im Monat aus, Homeoffice ist nicht möglich, Beschäftigte arbeiten überwiegend mit dem 12 Jahre alten Betriebssystem Windows 7. Ein PC stammt noch aus dem Jahr 2002.

20 Minuten, bis der PC startet

„Die Technik im Amt ist nicht im 21. Jahrhundert angekommen“, sagt Kathlen Vieweg der MAZ. Einige Mitarbeiter warten am Morgen 20 Minuten, bis ihr PC startet. Dann kochen sie sich erst mal einen Kaffee und sortieren Akten. Das Warten kostet leider viel Arbeitszeit. Wir müssen handeln und brauchen neuere Technik“, sagt Kathlen Vieweg.

Die Kämmerin arbeitet seit dem 1. April in Wusterwitz und hat im Amtsausschuss ihren ersten Bericht zur Lage vorgestellt. Sie betont, dass bei der Zusammenarbeit früher eine „Kultur des Geheimhaltens“ herrschte und hofft auf Verbesserungen.

Keine Transparenz

Sie kritisiert den Umgang mit Daten. „Es gibt kein einheitliches System für die Ablage. Aktuell kann ich nicht einsehen, was meine Mitarbeiter machen, die Transparenz fehlt. Jeder, der neu ist, sucht erst mal nach Aktenordnern und fragt sich anschließend im Haus danach durch“, sagt Vieweg.

Sie berichtet, dass Akten bei Kollegen liegen, die für die Bearbeitung nicht zuständig sind und macht klar, dass Mitarbeiter froh sind, wenn ihr PC nicht ausfällt. Im Amt Wusterwitz gibt es aktuell keinen Server, der Mails zentral speichert, obwohl wiederholt Anfragen von Behörden oder der Brandenburgischen Kommunalaufsicht eingehen.

Die Probleme bei der Digitalisierung sind Thema im Wusterwitzer Amtsausschuss. Quelle: André Großmann

16 Computer werden ersetzt

Es ist versäumt worden, ein Behördenmailfach einzurichten. „Es ist erschreckend, dass die Probleme so vielfältig sind. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir sind aktuell nur damit beschäftigt, auf Zuruf Probleme zu lösen“, sagt die 40-Jährige.

Amtsdirektor Michael Hase bestätigt, dass bis Ende des Jahres 16 PCs und Server ersetzt werden, die mit dem Betriebssystem Windows 7 laufen. Das Amt Wusterwitz plant Investitionen für Monitore, Laptops, WLAN-Anschlüsse und schnellere Internetleitungen. „Momentan haben wir eine 16.000er-Leitung, die reicht aber für das kabellose Arbeiten nicht aus. Deshalb erhöhen wir die Bandbreite auf mindestens 100 Mbit pro Sekunde“, sagt er.

Großteil der Rechner mit Windows 7

Er sieht besonderen Handlungsbedarf, weil im Amt noch einige Rechner mit Windows 7 laufen. Der technische Support für das Betriebssystem ist am 14. Januar 2020 ausgelaufen, Sicherheitslücken könnten zur Gefahr werden.

Die Kameras im Amt sind auch veraltet. „Jede Handycam hat mittlerweile eine bessere Auflösung“, sagt Kathlen Vieweg, die ab sofort erste Stellvertreterin von Amtsdirektor Michael Hase ist. Beide betonen, dass sich etwas ändern muss.

Erneuerung soll 60.000 Euro kosten

Die Erneuerung der Technik soll 60.000 Euro kosten, doch noch gibt es keinen Haushalt. Bis 4. Juni sollen die Haushaltsentwürfe für Bensdorf und Rosenau fertig sein, Wusterwitz folgt am 11. Juni, bis zum 21. Mai soll der Amtshaushalt stehen. Die Beschlüsse der Haushalte folgen dann voraussichtlich im Juli.

„Wir brauchen den Haushalt, um handlungsfähig zu sein und Investitionen zu planen. Und wir brauchen die Digitalisierung, um die Arbeit zukünftig besser und transparenter zu gestalten. Sie ist zwingend notwendig“, sagt Kathlen Vieweg.

Der Wusterwitzer Ron Peterlein findet es unfassbar, „dass im Amt Wusterwitz das Internet und geordnete Strukturen immer noch überbewertet“ werden. Er fragt: „Sollte man doch wieder Telegrafen benutzen und sich in stoischer Gelassenheit auf die Suche nach dem Passierschein A38 begeben? Man fragt sich, was die ehemaligen Amtsdirektorinnen Gudrun Liebener und Ramona Mayer getan haben, um etwaige Missstände zu beenden? Ach so, quasi nichts“, sagt er. Der 35-Jährige wünscht Michael Hase und Kathlen Vieweg für die nächsten Monate Gelassenheit und starke Nerven.

