Urlaub auf der Havel: Hausboote in Brandenburg auch 2021 im Trend

Karl-Heinz, Theodor, Friedrich, Alexander, Hermann und Gebhardt liegen schon fein zugedeckt im Winterschlaf und träumen von sonnigen Tagen auf dem Wasser: Bis in den Oktober hinein waren die sieben Hausboote der Pension Havelfloß – die freilich alle einen eigenen Namen haben – noch eifrig mit ihren Kapitänen und deren Crews auf den Brandenburger Havelseen unterwegs.

„In diesem Jahr hatten wir in der Saison von Mai bis Oktober wieder eine sehr große Nachfrage für unsere Hausbootflotte“, sagt Chef-Kapitänin und Pensionsinhaberin Christiane Dierich zufrieden. Seitdem sie gemeinsam mit ihrem Mann 2008 die Havelpension samt dem dazugehörigen Hausboot-Verleih in der Altstädtischen Fischerstraße direkt an der Jahrtausendbrücke eröffnet hat, läuft das Geschäft mit den schwimmenden Ferienhäuschen gut.

Ist selbst gerne Hausboot-Kapitänin: Christiane Dierich von der Pension Havelfloß in Brandenburg. Quelle: Jérôme Lombard

Nachfrage-Boom durch Corona

In der Corona-Pandemie ist die Nachfrage regelrecht explodiert. „Mit dem Hausboot lässt es sich stressfrei coronakonform mit Abstand zu anderen Menschen reisen“, erklärt sich Christiane Dierich das große Interesse. Als sich im vergangenen Frühjahr abzeichnete, dass Pandemie-bedingt Sommerurlaub wohl höchstens in der Heimat möglich sein wird, setzte der Run auf die Hausbootverleiher an Havel, Spree und Neiße an.

Auch die kleine Flotte der Havelpension in Brandenburg war für die Hauptsaison in Windeseile ausgebucht. In diesem Jahr sah das ganz ähnlich aus. Kein Wunder: Die Boote bieten mit ihrer Größe Platz für bis zu fünf Personen und sind damit ideal für Familien.

Auch der Preis ist attraktiv. In der Hauptsaison kostet die Nacht ab zwei Nächten Mietdauer 149 Euro. In der Nachsaison sind es zehn Euro weniger. Dabei sind Karl-Heinz, Theodor, Friedrich, Alexander, Hermann und Gebhardt allesamt Unikate aus der Hand von Ingo Dierich, gelernter Möbeltischler und Mitinhaber der Havelpension.

In Corona-Zeiten ein begehrtes Urlaubsziel: Ein Hausboot der Pension Havelfloß aus Brandenburg. Quelle: Pension Havelfloß

Hausboote können ohne Führerschein gemietet werden

Christiane Dierich geht davon aus, dass der Trend zum Urlaub auf dem Hausboot auch im nächsten Jahr anhalten wird. „Urlaub im Inland wird auch über die Corona-Pandemie hinaus ein zentrales Thema bleiben“, meint sie. Der Klimawandel, das wachsende ökologische Bewusstsein der Menschen und das Interesse nach erholsamen Auszeiten im Einklang mit der Natur würden dafür den entsprechenden Rahmen bieten.

Und noch ein Grund macht das Hausboot als Urlaubsmittel so beliebt: Ein jeder Hobby-Schipper kann den wassertauglichen Wohnwagen ohne Bootsführerschein anmieten – die geringe Motorleistung sowie die Bootslänge von unter 15 Metern machen das maritime Abenteuer ohne gesonderte Kenntnisse möglich. Lediglich eine fachmännische Einweisung ist vor dem Start vorgeschrieben.

Abenteuer Havelfloß: Mit einem der Hausboote von Christiane Dierich lassen sich entspannt die heimischen Gewässer erkunden. Quelle: Pension Havelfloß

Schattenseite des Booms: Auf den Gewässern wird es eng

Für Christiane Dierich ist das Hausboot – als Familie haben sie natürlich ein eigenes – ein echter Sehnsuchtsort. Gerne erinnert sie sich an eine mehrtägige Tour vor nunmehr neun Jahren zurück. „Wir waren auf den Seen hier in der Region unterwegs. Auf dem Wasser kann ich richtig abschalten und gute Bücher lesen“, schwärmt sie. Ihre Liebe zum Hausboot weiterzugeben ist ihr ein Herzensanliegen.

Wenn sich so viele Menschen für Touren mit dem Hausboot entscheiden, ist das schön für die Vermieter – aber es gibt auch Schattenseiten. In der Hochsaison kann es auf beliebten Seen in der Region schon mal eng werden. Das weiß auch Christiane Dierich. Die Brandenburger Kapitänin setzt auf Verständigung auf dem Wasser.

„So wie der Urlauber auf dem Hausboot hat natürlich auch der Angler seine Daseinsberechtigung“, sagt sie. Die verschiedenen Interessen dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das gebe sie ihren Kunden stets mit auf den Weg. Schließlich sollen Karl-Heinz, Theodor, Friedrich, Alexander, Hermann und Gebhardt auf in Zukunft niemanden verdrängen, sondern Naturliebhabern aus Nah und Fern erholsame Sonnenstunden auf den Brandenburger Havelseen bescheren.

Von Jérôme Lombard