Trechwitz

Mächtige Eichen wechseln sich mit knorrigen Kiefern ab. Zwischen den Bäumen schimmert das Wasser des Netzener Sees. Vor zwei Jahren haben Marnie und Christian Ernst das 14 000 Quadratmeter große Traumgrundstück am Trechwitzer Ufer erworben. Ein paar alte DDR-Bungalows erinnern an den Erholungszweck in abgeschiedener Lage. Urlaub vom Alltag soll auch in Zukunft in dieser Naturlage möglich sein. Nur nicht mehr auf ebener Erde, sondern in luftiger Höhe – wo sich Specht und Fledermaus gute Nacht sagen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausnahme in Potsdam-Mittelmark

Die neuen Besitzer, die in Berlin als Projektenwickler tätig sind, wollen am Tiefen Eck im Kloster Lehniner Ortsteil Trechwitz eine Baumhaus-Ferienanlage errichten. Mit ihren 20 geplanten Domizilen wäre es die einzige und größte ihrer Art in Potsdam-Mittelmark. „Wir reden über ein äußerst sensibles Vorhaben, dass wir in die Natur einbetten wollen. Deshalb haben wir bereits im Vorfeld des Planentwurfs mit der Forst und den Behörden im Landkreis Kontakt aufgenommen und unser Projekt erläutert. Dabei sind wir grundsätzlich auf offene Ohren gestoßen. Unsere Idee mit den Baumhäusern kommt gut an“, berichten Marnie und Christian Ernst der MAZ.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner steht hinter der Baumhaus-Idee. Quelle: gemeinde

Auch in den politischen Gremien von Kloster Lehnin gibt es Rückendeckung für diese bisher einmalige Urlauber-Destination. Bürgermeister Uwe Brückner spricht von einer „spannenden und interessanten Ergänzung für den Tourismus in der Region“. In einer denkwürdigen Beschlussfassung haben die Volksvertreter inzwischen den Weg für die Aufstellung eines Bebauungsplans durch die Investoren freigemacht. Schon am 20. November beginnt im Rathaus die öffentliche Auslegung des Planentwurfs. Dann können vier Wochen lang Anregungen und Bedenken vorgebracht werden. „Wenn wir bis Ende 2022 einen genehmigten Bebauungsplan in den Händen halten, sind wir glücklich“, so das Ehepaar.

Unvergessliches Erlebnis

Bis zur Umsetzung ist es noch ein weiter Weg. Zahlreiche Details sind noch zu klären. Vom Brandschutz bis zur Abwasserentsorgung. Reicht die Stromanbindung auch für zwei E-Ladesäulen? Wie lassen sich Nachhaltigkeit und Komfort miteinander vereinbaren? „Es liegt auf der Hand, dass uns mit einer Baumhaus-Anlage die Umwelt sehr am Herzen liegt. Für Besucher soll ein Aufenthalt bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis mitten in der Natur werden“, so Christian Ernst.

Platz für vier Personen

Noch gibt es keine Zeichnung, kein Computerbild. Das Ergebnis der Plangenehmigung bestimmt am Ende, was tatsächlich realisierbar ist. Nach bisherigen Vorstellungen soll jedes in drei bis fünf Meter höhe gezimmerte Baumhaus eine Fläche von etwa 40 Quadratmeter umfassen. Mit Räumen zum Wohnen, Schlafen, einer Küche und einem Bad. Ausreichend für vier Personen. Flächenversiegelungen wird es nicht geben. Die Hausbäume selbst bleiben unangetastet, weil die sich selbst tragenden Konstruktion ihre Stämme nur umspielen. Wichtigstes Baumaterial ist deutsches Lärchenholz, mit dem die Planer einen energetisch hohen Standard erreichen wollen.

Ein Baumhaus für Rollstuhlfahrer

Die alten Aufbauten werden abgerissen. Die Bodenplatten finden als Fundamente eine Nachnutzung für einige Gemeinschafts- und Technikräume. Eine Einigung haben Eigentümer und Kommune über die Zukunft der Badestelle am Trechwitzer Seeufer erzielt. Diese gehört zwar zum größten Teil zum Privatgrundstück, bleibt aber auch in Zukunft für die Öffentlichkeit zugänglich. Mit Ferien im Baumhaus wollen die Investoren eine breite Zielgruppe von jungen Familien bis Naturfreunden ansprechen. Ein Haus soll barrierefrei erreichbar sein. Die Planer sind am Tüfteln. „Nach dem wir selbst einmal Baumhaus-Urlaub gemacht haben, ist für uns alles denkbar“, sind sich Marnie und Christian Ernst einig.

Von Frank Bürstenbinder