Brandenburg an der Havel - Urlaub im zweiten Corona-Jahr: Das sagen Tourismusexperten in Brandenburg an der Havel

Mit einem verspäteten, aber dann starken Start in die Urlaubssaison rechnet die Stadtmarketinggesellschaft. Erste Buchungszahlen deuten das bereits an. Auch der Betreiber des neuen „Hotels Brandenburger Dom“ ist optimistisch.