Reisejournalist Maximilian Semsch: Macht Aktivurlaub in Deutschland!

Aktuell ist nicht klar, was dieses Jahr im Urlaub geht und was nicht. Welche Grenzen werden sich öffnen? Wie sicher ist es im Lieblingshotel auf Mallorca? In welcher Form wird der „gewohnte“ Urlaub dort möglich sein? Unsicherheiten hinsichtlich der Ferienplanung herrschen allerorts. Doch den Kopf sollte man deswegen nicht hängen lassen, meint Reisejournalist Maximilian Semsch. „Seid nicht traurig darüber, sondern seht das als Chance, einen komplett neuen Urlaub zu machen“, sagt er. „Wer das macht, wird wirklich überrascht sein, wie vielfältig und bunt das Land ist.“

Einfach mal zwei Tage losradeln

Wahlbrandenburger Maximilian Semsch weiß, wovon er spricht. 2016 hat er Deutschland erradelt – alle 16 Bundesländer in etwas mehr als vier Monaten. 7500 Kilometer hat er auf seinem Rad zurückgelegt und für sich festgestellt: „ Deutschland ist eines der abwechslungsreichsten und interessantesten Länder“.

Maximilian Semsch genießt die Natur in seiner Wahlheimat Brandenburg. Er ist dankbar, den Lockdown in dieser Region erleben zu können. Quelle: M. Semsch

Dabei muss das Land ja nicht zwingend mit dem Rad erkundet werden. Semsch legt jede Art von Aktivurlaub ans Herz, etwa mit Hausboot, Kanu oder zu Fuß. Das passt vor allem zu den momentanen Einschränkungen im Umgang mit anderen. „Man ist an der frischen Luft und kann zudem Kontakte meiden“, sagt der Reisejournalist.

„Für die, die unentschlossen sind, bietet es sich an, eine Zwei-Tages-Tour zu machen, um zu gucken, ob diese Form des Reisens passt. Da kann man sich im Zweifel auch ein gutes Rad ausleihen“, meint der 36-Jährige. Brandenburgs Umgebung sei dafür ein Traum. „Wir sollten als Brandenburger dankbar sein, dass wir an einem der schönsten Orte leben, um den Lockdown durchzustehen“, findet der reisende Radler.

Zwei Wochen Abenteuerurlaub im eigenen Bundesland

Semsch ist selbst in den vergangenen Wochen mehr zum „Freizeit-Radeln“ gekommen, als bisher. Er hat zum Beispiel jüngst die 32 Kilometer lange „7-Seen-Tour“ rund um die westliche Havel-Seenplatte ausprobiert. „Die ist auch für Familien gut machbar“, sagt er.

Maximilian Semsch kommt aktuell eher dazu, in der Freizeit zu radeln. Erst kürzlich hat er die "7-Seen-Tour" ausprobiert. Quelle: M. Semsch

Wer sich weiter wagt, kann Etappen des Havelradweges wählen oder nimmt die knapp 1100 Kilometer lange „Tour Brandenburg“. „Da kann man zwei Wochen lang Urlaub machen und verlässt das eigene Bundesland nicht. Es gibt Dinge zu entdecken, von denen Sie nicht wussten, dass es sie zu erfahren gibt“, findet der Berufsabenteurer.

Für den Radprofi ist klar, dass die hiesige Region perfekt für Einsteiger geeignet ist. „Es gibt keine Berge und nur wenig Wind.“ Dank des tollen Radwegenetzes mit Knotenpunkten ist auch die Navigation kein Problem. „Das ist Fahren nach Zahlen.“

Wer es ausprobieren will, sollte ohne Druck an die Sache heran gehen. „Am besten nicht zu stark durchtakten. Lieber die Etappen kürzer halten und im Zweifel rund ums Etappenziel sternförmig durch die Gegend fahren“, empfiehlt Semsch.

Der Po ist der limitierende Faktor

Die kürzeren Etappen gerade am Anfang schonen zudem den Körper, weiß der Reisejournalist aus Erfahrung. „Selbst, wenn die Beine mitspielen, wird der Po der limitierende Faktor sein“, sagt er. 40 bis 50 Kilometer pro Tag seien gut geeignet, um Muskulatur und Gesäß dran zu gewöhnen.

Fahrradreisen sind auch mit Kids kein Problem, ist er überzeugt. „Dafür gibt es sehr gutes Material rund um kinderfreundliche Radwege.“ Generell stellt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub etliches zur Verfügung, aber auch die touristischen Anbieter wie Reiseland Brandenburg sind gut aufgestellt.

Brandenburgs Natur begeistert den Reisejournalisten Maximilian Semsch. Hier erkundet er den Götzer Berg. Quelle: M. Semsch

Neben Kartenmaterial gibt es aus Sicht von Maximilian Semsch nur wenig Notwendiges für die richtige Radreise. Gepolsterte Radlerhosen und ein vernünftiger Sattel schonen den angestrengten Po. Ansonsten rät der Reisejournalist zu wasserdichten Packtaschen, um die Kleidung vor einem Regenguss zu sichern. „Man braucht nicht allzu viel“, hat er selbst vielfach festgestellt.

Selbst aus der Katastrophe Gutes gewinnen

Für ihn persönlich ist das Vorhaben „ Aktivurlaub“ ein guter Zeitpunkt, um einmal ein E-Bike auszuprobieren. Semsch ist seit 2012 in das unterstützte Radeln vernarrt. Obwohl er ganz anders angefangen hat, die Welt auf zwei Rädern zu erkunden. Das Rad, mit dem er Indien durchquerte, hat 20 Euro gekostet. „Es war schwer, hatte keine Gangschaltung und mindestens einmal am Tag einen Platten“, erzählt der 36-Jährige. Natürlich seien in der Theorie zwei Räder und ein Rahmen ausreichend. „Aber ich würde das mit dem heutigen Wissenstand nicht mehr machen“, gibt Semsch zu.

Berufsabenteurer mit Wahlheimat Brandenburg Maximilian Semsch ist in den vergangenen zehn Jahren mit seinem Rad über 60.000 Kilometer durch den Kontinent gefahren, hat mehr als 30 Länder besucht. Die erste berufliche Tour führte ihn 2008 von München nach Singapur, insgesamt 13 500 Kilometer durch zehn Länder. 2016 machte er sich in seiner eigenen Heimat auf den Weg. Dabei entstand unter anderem die DVD „Abenteuer Deutschland“. Auf seinem Weg durch die 16 Bundesländer hat er Brandenburg an der Havel entdeckt – und als neue Heimat auserkoren. Seit 2018 lebt der ehemalige Münchner hier. Maximilian Semsch ist als Fotograf, Autor, Referent und Filmemacher unterwegs, summiert als das unter dem Begriff Reisejournalist. Mit seinen Reiseaufnahmen heimste Semsch sechs Filmpreise ein, darunter den Bayrischen Nachwuchsfilmpreis 2010. Mehr zu Maximiliam Semsch unter www.what-a-trip.de.

„Dies ist der Sommer, um neue Wege zu gehen“, findet der Brandenburger. „Viele werden schnell merken, dass das Freude bereitet“, ermutigt er. „Und selbst wenn es katastrophal enden sollte: Monate später hat man dann eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen“, argumentiert Maximilian Semsch schmunzelnd.

Von Antje Preuschoff