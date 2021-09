Brandenburg/H

“Hafenkino” nennen Bootsfahrer es, wenn sie bereits in der Marina festgemacht haben und beim Sundowner oder Anlegebier den anderen Booten und Yachten beim An- oder Ablegen zuschauen. Beliebt sind vor allem die Szenen, in denen etwas schief geht. Die größte Befürchtung eines jeden Skippers ist es, eine Hauptrolle beim Hafenkino einzunehmen. Vor allem Anfänger und Neulinge, die nur sehr wenig oder keine Erfahrung mit dem manövrieren von Booten besitzen, fürchten sich oft davor, in Schleusen und Häfen einzulaufen. Führerscheinfreie Hausboote und Charteryachten, Stichwort: Charterschein, locken jedes Jahr tausende Urlauber in unsere Region, die noch nie zuvor ein Boot oder eine Yacht gefahren haben. Aber keine Angst - so schwer ist das alles gar nicht, wenn man einige Dinge beachtet und beherzigt.

Zur Galerie Anlegen, ablegen, ankern und schleusen - wie man sein Charter- oder Hausboot ohne Stress und Mühe auf den Havelgewässern rund um Brandenburg an der Havel manövriert, weiß Segelprofi Stephan Boden.

Das Boot kennen lernen

Auch bei noch so gewissenhaften Einweisungen, wenn das Boot übernommen wird, sollte man sich zunächst mit dessen Eigenschaften vertraut machen. Am ersten Reisetag rät es sich immer, einen nicht allzu weiten Törn zu planen, sondern unterwegs auf einem ruhigen See oder einer großen Wasserfläche Manöver wie aufstoppen, drehen und rückwärts fahren zu üben. Jedes Boot ist anders und jedes Boot verhält sich anders. Die Drehrichtung der Schraube hat zum Beispiel zu Folge, dass der sogenannte “Radeffekt” einsetzt. Dieser versetzt das Heck des Bootes entweder nach rechts oder links. Vor allem bei engen Manövern ist es sehr wichtig zu wissen, wie sich der Kahn verhält, wenn man von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt geht, um das Boot zu stoppen. Weiß man vorher, dass dabei das Heck nach Steuerbord versetzt wird, ist das von sehr großem Nutzen. Ebenso sinnvoll ist es, zu wissen, wie viele Bootslängen aus Marschfahrt benötigt werden, um aufzustoppen (Vollbremsung) und wohin das Steuerrad gedreht werden muss, um rückwärts nach Backbord abzubiegen.

Unterwegs auf einem See bei ausreichend Platz und wenig Verkehr Kreise zu fahren, vorwärts und rückwärts, einen Fender über zu Bord werfen und ihn wieder einzufangen oder einfach mal zu versuchen, die Yacht bei Wind auf der Stelle stehen zu lassen, ohne vertrieben zu werden, ist fast schon ein Garant dafür, dass später bei engen Manövern keine schweren Fehler passieren. Für das sichere und ruhige Rangieren in engen Häfen ist es wichtig zu wissen, bei wie wenig Geschwindigkeit das Boot noch Ruderwirkung besitzt - sprich, sich steuern lässt und wie groß der “Wendekreis” ist. Solche Übungsmanöver bringen dem Steuermann und der Crew das, was man “Erfahrung” nennt. Das macht später alles leichter.

Übrigens sollte jedes Crewmitglied auch die Maße des Bootes kennen, also Länge, Breite und Tiefgang. Es kommt nicht selten vor, dass die Hafenmeister bei der Ankunft im Hafen danach fragen, weil ein passender Liegeplatz zugewiesen werden soll.

Informationen über das Revier wie Schleusenöffnungszeiten, Brücken oder Sperrungen gibt das Portal der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung www.elwis.de. Detaillierte Informationen zu Häfen in der Region mit Datenbank finden sich unter: www.skipper.adac.de/haefen. Törnplanung von zu Hause aus über den Browser mit webapp.navionics.com oder mit einem aktuellen Revierführer.

Das Revier kennen lernen

Bevor es an Bord geht, sollte man sich zu Hause über das zu befahrene Revier gut informieren. Dabei gibt es allerhand zu recherchieren, um später unterwegs nicht überrascht zu werden. In welche Richtung zum Beispiel fließt die Havel? Was bedeutet Berg- was Talfahrt? Bei wieviel Wind aus welcher Richtung wird es auf dem Beetzsee ungemütlich? Wo befinden sich Häfen, in denen ein passender Liegeplatz bereit steht? Wo auf dem Weg sind Schleusen und wann öffnen sie? Wie erreiche ich den Schleusenwärter?

Hafenmanöver: Anlegen

Vorweg: Über allem steht die alte Weisheit: “In der Ruhe liegt die Kraft”. Probleme bei Hafenmanövern gibt es meistens immer dann, wenn Hektik an Bord aufkommt. Auch wenn die Einfahrt in die Box mal nicht gelingt, weil Seitenwind herrscht oder eine Leine vertüdelt ist, gilt es, Ruhe zu bewahren. Es ist immer besser, noch mal neu anzusetzen und einen neuen Plan zu entwerfen, als zu versuchen, eine schwierige Situation irgendwie zu retten.

Bevor die Yacht in den Hafen oder an den Steg gesteuert wird, ist eine Vorbereitung für das Anlegen wichtig. Man spricht auf Booten auch vom “klarieren”. Für Neulinge ist es am Anfang ratsam, sich eine Checkliste anzulegen, und alle Punkte nacheinander abzuhaken. Bis das Boot klariert ist, dreht man vorm Hafenbecken oder - wenn vorhanden - im Vorhafen zunächst in Ruhe ein paar Kreise.

Sind alle Festmacherleinen klar und und liegen ordentlich bereit?

Sind die Festmacher an den Bordklampen belegt?

Sind die Fender bereit?

Sind Laufdeck und Cockpit aufgeräumt und liegt nichts mehr im Weg?

Ist die Crew bereit zum Manöver?

Falls Kinder an Bord: Sind sie sicher?

Ist das Boot also für das Anlegemanöver klariert, gilt es, sich einen Plan zu entwerfen. Dieser ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und der Wetterlage.

Wie wird angelegt? Längsseits am Steg oder in Boxen mit Heckdalben (Pfählen)?

Woher weht der Wind? In welcher Stärke?

Gibt es einen Liegeplatz, der idealerweise gegen den Wind anzusteuern ist?

Herrscht gerade viel Verkehr? Dann lieber noch zwei Runden vorm Hafen drehen.

Wie wird angelegt? An Steuerbord, Backbord, mit Heck oder Bug?

Wo befindet sich ein freier und ausreichend großer Liegeplatz?

Stephan Boden auf dem Segelboot. Quelle: privat

Sind diese Punkte geklärt, bekommt jedes Crewmitglied eine feste Aufgabe zugewiesen. Befinden sich ausreichend Leute an Bord, macht einer den Ausguck und die anderen positionieren sich an den Festmacherleinen an Deck, am besten an allen vieren (zwei achtern, zwei vorn). Besteht die Crew lediglich aus zwei Personen, geht einer aufs Vorschiff, bedient dort die Leinen und macht den Ausguck. Der Steuermann hat in jedem Fall immer den Hut auf und macht die Ansagen. Ratsam ist es, die Crew vorher darüber aufzuklären, wie das Manöver ablaufen soll. Wird zum Beispiel bei seitlichem Wind in einer Box mit Dalben angelegt, sind die Leinen auf der Luv-Seite, also die dem Wind zugewandte Seite, die wichtigeren. Die Lee-Leinen können erstmal vernachlässigt werden, weil das Boot ja beim Anlegen sowieso nach Lee vertrieben wird und man das Ganze mit den Luv-Leinen sehr kontrolliert gestalten kann. Über solche Infos muss die Crew aber informiert werden, damit jeder weiß, was passieren wird und niemand aus der Reihe tanzt.

Sehr wichtig ist auch eine deutliche und lautstarke Kommunikation an Bord, so dass jeder immer weiß, was Sache ist. Wenn die Person auf dem Vorschiff zum Beispiel den Abstand zum Steg nach vorn angibt, so ist es ratsam, dass nicht leise zu brabbeln, sondern klar zu kommunizieren, also zu rufen: “noch fünf Meter, 3… 2….1.. Stop!” - am besten noch mit den Fingern nach oben anzeigen.

Entscheidend ist jedoch das Tempo. Man sollte immer mit der maximal niedrigsten Geschwindigkeit anlegen, also genau in dem Tempo, bei dem das Boot noch Ruderwirkung hat und manövrierfähig bleibt. Sehr kurze, kräftige Gas-Schübe und Restfahrt sind besser als ein Dauertempo, welches im Zweifel zu hoch ist. Allerdings kommt das auch immer auf die Wettersituation an, denn bei starkem Gegenwind hilft halt nur, mit Motorkraft dagegen anzufahren, um nicht zurückgetrieben zu werden oder - noch schlimmer - damit der Bug nicht seitlich ausbricht.

Einer der häufigsten Fehler, die gerade beim Anlegen in Boxen vorkommt, sind die bereits vor der Einfahrt ausgebrachten Fender. In engen Boxen bleiben die gern mal an den Dalben hängen und dann dreht sich das Boot zur Seite und kommt nicht vorwärts. Daher legt man sich die Fender an Deck bereit und schubst sie erst dann über Bord, wenn der Pfahl passiert wurde. Aber bitte so bereit legen, dass niemand beim Manöver darüber stolpert.

Wichtige Begriffe Luv - die dem Wind zugewandte Seite Lee - die dem Wind abgewandte Seite Steuerbord - rechts Backbord - links Achtern - hinten Dalben - Pfahl zum festmachen Törn - Etappe Fender - luftgefüllter Puffer an einer Leine, um Schäden zu vermeiden. (Manchmal auch Autoreifen) Beaufort - Einheit Windstärke Aufstoppen - Das Boot aus Fahrt zum Stehen bringen Klampe - Beschlag zum Festmachen der Leinen Eindampfen - mit Leinen und Motorkraft das Schiff an- oder ablegen Belegen - Leine befestigen Die fünf wichtigsten Knoten: “Mit dem Palstek und dem Webleinenstek kommt man um die Welt.” (Weisheit unter Weltumseglern) Palstek - Knoten zum Knüpfen einer Schlaufe an ein Leinenende Webleinenstek - Knoten zur Befestigung einer Leine an einen Gegenstand. (Zum Beispiel der Fenderleine an der Reling. Kreuzknoten - Knoten zur Verbindung zweier etwa gleich starker Leinenenden Achtknoten - Stopperknoten an einem Leinenende Kopfschlag - zum sicheren Belegen einer Leine auf einer Klampe oder Poller. (Zur Not geht auch ein paar mal X O)

Passiert beim Anlegemanöver etwas unvorhergesehenes, geht etwas schief oder wird plötzlich bemerkt, dass der Plan nicht aufgeht, heißt es: Kommando zurück, Rückwärtsgang rein, rausfahren und neu ansetzen. Bei Unsicherheiten lieber noch mal ein paar Runden vor Hafen fahren und einen neuen Plan entwerfen.

Hafenmanöver: Ablegen

Ablegemanöver sind in der Regel einfacher zu fahren. Allerdings gibt es auch hier ein paar Dinge zu beachten. Zunächst sollte auch hier wieder darauf geachtet werden, dass Boot vorher zu klarieren. Es passieren nicht selten Unfälle, weil jemand auf dem Laufdeck auf einem Kissen ausrutscht oder über eine Leine stolpert. Alles, was nicht an Deck und im Cockpit herumliegen muss, wird vorher verstaut.

Auch beim Ablegen ist es sinnvoll, sich vorher einen Plan zu machen und diesen der Crew mitzuteilen. Hat zum Beispiel in der Nacht der Wind gedreht und drückt nun auf die Steuerbordseite, weiß man, dass das Boot nach Backbord ausbrechen wird, sobald die Leinen gelöst wurden. In solch einem Fall reagiert man, in dem jemand mit einem Fender in der Hand an Backbord parat steht, um das Boot abzufendern, wenn es auf den Stechnachbarn gedrückt wird. Das allerdings wird man nur machen, wenn man vorher weiß, was passieren kann. Ein guter Plan ist immer das A und O.

Im Gegensatz zum Anlegen ist es - vor allem bei stärkerem Wind - beim Ablegen oft ratsam, etwas beherzter mit dem Gashebel umzugehen. Nur bei ruhigem Wetter sollte man ganz langsam den Liegeplatz verlassen. Vor allem beim Umschalten in den Vorwärtsgang, nachdem man rückwärts die Box verlassen hat, hilft ein beherzter Gas-Schub meistens, das Boot aufzustoppen und in die Vorwärtsfahrt zu gehen.

Häufig führt auch starker Ablege-Verkehr zu Problemen beim Verlassen des Hafens, weil es plötzlich hinter einem eng wird. das kommt nicht selten vor, dann in der Regel legen alle nach dem Frühstück ab. Bevor die Leinen gelöst werden, sollte also kontrolliert werden, ob nicht gerade 10 andere Boote auch ihre maschinen gestartet haben, um los zu machen. Lieber noch etwas warten und ablegen, wenn die Luft rein ist.

Und auch beim Ablegen gilt: Fender rein, bevor die Box verlassen wird

Häfen liegen meistens sehr gut geschützt und die wahre Windstärke, die draußen auf den Seen herrscht, kann man dort nur sehr schwer einschätzen. Vorm Ablegen lohnt sich daher ein Blick entweder auf den Wetter- und Windaushang im Hafen oder auf eine Wetter-, besser Wind-App (z.B. Windy oder Windfinder). Ab 4 Beaufort (20-28 km/h, mäßige Brise) darf man generell mit dem Charterschein nicht mehr raus fahren. Hausflöße sind generell sehr windempfindlich, daher ist es sinnvoll zu wissen, was einen draußen auf See erwartet und ob man überhaupt losfahren kann.

Schleusen

Früher oder später wartet die erste Schleuse. Nicht alle haben Wartestege, an denen man in Ruhe auf das Öffnen der Schleusentore das Schiff parken kann. Nun zahlt sich aus, wenn man geübt hat, wie die Yacht auch auf dem Wasser auf dem Wasser “abgestellt” werden kann. Vor allem zur Hochsaison kann es vorkommen, dass man teilweise länger warten muss, um in die Schleuse einfahren zu dürfen.

Jede Schleuse verfügt über Lichtsignale, die man natürlich kennen sollte. Auf keinen Fall darf man in die Schleuse fahren, bevor die Ampel das nicht erlaubt - auch dann nicht, wenn die Tore bereits seit längerem geöffnet sind und die Schleuse frei ist.

Auch vor Schleusen gilt: das Boot muss vorher klariert werden. Also sollten am Bug und achtern bereits Leinen an den Klampen belegt sein. Die Fender sollten hier schon vor der Einfahrt außenbords hängen und die Crew wieder über das anstehende Manöver und dessen Ablauf aufgeklärt werden.

Ist die Einfahrt freigegeben, wird nach und nach in Reihenfolge langsam eingefahren und an der Schleusenwand angelegt. Zwar sollte man zum Vordermann nicht zu dicht auffahren, aber auch nicht zu viel Platz lassen, um den nachfolgenden Booten noch einen Platz zu ermöglichen. Am Obertor darauf achten, nicht über die Markierung des Drempels (einer Schwelle im Schleusenboden) zu parken.

Nun kommt auch die gute Vorbereitung ins Spiel, denn man sollte schon wissen, ob man zu Tal (flussabwärts) oder zu Berg (flussaufwärts) unterwegs ist. Anders gesagt, ob es hoch oder runter geht. In jedem Falle werden die Leinen um die Poller an Land oder an der Schleusenwand gelegt und wieder zum Boot zurück geführt. Auf keinen Fall die Leinen festknoten, denn beim Abwärts-Schleusen bleibt das Boot sonst in der Luft hängen. Deshalb auch immer darauf achten, dass die Leinen frei sind und sauber laufen.

Während des Schleusenvorgangs werden die Leinen entweder nachgeführt oder dichter geholt. Das Boot sollte sich dabei immer eng an der Schleusenwand befinden, weil die Strömung in der Schleusenkammer recht hoch werden kann. Sind die Leinen an Pollern in der Schleusenwand befestigt, müssen sie - je nach Hub - nach und nach auf die darunter oder darüber befindlichen Poller umgelegt werden. Besser als Poller sind Stangen, weil die Leinen dann einfach hoch oder runter laufen. Beim Umlegen der Leinen sollte das niemals vorn und hinten gleichzeitig passieren, damit man immer noch wenigstens eine Leinenverbindung zur Schleusenwand hat.

Ist der Schleusenvorgang beendet und das Tor geöffnet, bleibt man so lange an der Schleusenwand hängen, bis die Lichtzeichen die Ausfahrt erlauben. Danach wird wieder hintereinander langsam ausgefahren.

In den großen Schleusen kann es passieren, dass man sich die Kammer mit der Berufsschifffahrt teilen muss. Hier gilt es, besonders aufzupassen! Das Schraubenwasser der Binnenschiffe hat eine sehr große Kraft, vor allem, weil sie meistens an die Schleusenwand eindampfen. Bei solchen Manövern wird viel Gas gegeben und kleinere Sportboote dadurch gern auch mal wieder aus der Schleuse sprichwörtlich herausgespült. Daher gilt es, in Ruhe abzuwarten, bis die großen Kähne an der Schleusenwand sicher und ruhig liegen und erst danach selbst einfahren. Liegt man direkt hinter einem solchen Schiff, sollte man die Leinen sehr fest halten, wenn der Kahn vor einem ablegt, weil dann erneut das Schraubenwasser mit voller Wucht kommt. Da rät es sich, das Leinenende vorher ein, zwei Mal um die Klampe an Bord zu führen, um das Boot halten zu können.

Wie man ein Boot chartert Charterunternehmen finden sich unter anderem auf der Website: www.erlebnis-brandenburg.de. Zur Hauptsaison ist die Reservierung von Liegeplätzen für größere Jachten sinnvoll. Informationen über das Revier wie Schleusenöffnungszeiten, Brücken oder Sperrungen gibt das Portal der Wasser- und Schifffahrtsstraßenverwaltung www.elwis.de. Detaillierte Informationen zu Häfen in der Region mit Datenbank finden sich unter: www.skipper.adac.de/haefen. Törnplanung von zu Hause aus über den Browser mit webapp.navionics.com.

Sonstiges

Auf Binnenschiffen gilt eine Ausrüstungspflicht für Bootshaken. Diese langen Stangen können allerdings zu erheblichen Verletzungen führen. Vor allem Neulinge hantieren oft mit den Bootshaken herum und versuchen, die Leinen auf weit entfernte Poller oder Klampen mithilfe der Stange zu belegen. Das klappt aber oft nicht so, wie gedacht. Deshalb sollte der Bootshaken stets mit bedacht benutzt werden und nur, wenn es gar nicht anders geht. Auf gar keinen Fall sollte der Haken vorm Körper gehalten werden. In Pritzerbe zum Beispiel wird man vom Hafenmeister gern mal so begrüßt: “Pack mal den Bootshaken zur Seite, der wächst sich so schlecht wieder raus!”

Sollte mal ein Manöver schief gehen, darf man niemals versuchen, dass zu schnell an den Steg fahrende Boot mit den Händen, Füßen oder dem Bootshaken zu abzuhalten. Yachten wiegen gern mal ein paar Tonnen und die Kräfte, die da auftreten, können zu üblen Verletzungen führen. Merke: Lieber eine Schramme ins Boot fahren oder ein Loch in den Steg, als sich Beine zu brechen oder Hände zu quetschen. Viel besser ist es, immer einen lose liegenden Fender an einer Leine griffbereit zu haben, um diesen im Notfall als Puffer einzusetzen. Gliedmaßen sind indes nicht als Fender geeignet.

Von Stephan Boden