Urlaubsziel Brandenburg an der Havel: Touristen sind begeistert

Brandenburg/H

„Dies ist der Sommer, um neue Wege zu gehen“, äußerte Reisejournalist Maximilian Semsch vor einigen Tagen gegenüber der MAZ – und sprach sich für Aktivurlaub in Deutschland aus. Gern im eigenen Bundesland und rund um die Havelstadt, denn: „Wir sollten als Brandenburger dankbar sein, dass wir an einem der schönsten Orte leben, um den Lockdown durchzustehen“, meint Semsch.

Bernhard und Lola Gattner aus Schleswig-Holstein sind mit ihrem Wohnmobil in Brandenburg unterwegs. Quelle: JACQUELINE STEINER

Anzeige

Von der Schönheit Brandenburgs überrascht sind auf jeden Fall Lola und Bernhard Gattner. Die beiden sitzen beim Frühstück vor ihrem Wohnmobil auf dem Stellplatz am Dom und genießen die Gesellschaft von zwei Enten, die fröhlich vor ihnen auf und ablaufen. „Wir kommen aus Schleswig-Holstein“, erzählt Lola. „Wir wollten wissen, was gibt es im Osten Schönes zu sehen. Das hier übertrifft alles, was wir uns erhofft haben.“

Weitere MAZ+ Artikel

Ursprünglich wollten die beiden, die schon seit zehn Jahren mit dem Camper unterwegs sind, nahe ihrer Heimat an der Nordsee Urlaub machen. „Da war es aber so überlaufen“, weiß Bernhard. Zweites mögliches Ziel war Hildesheim, aber dort zeigte die Wetter-App nichts Gutes. „Also sind wir abgebogen“, meint der Mobilist schmunzelnd.

Wohnmobilisten: „Alle Achtung für den Tourismus“

Die Havelstadt hat sie gleich doppelt überzeugt. Mit der hübschen Gastronomie, den kleinen Gassen und den schönen Ecken, schwärmt Lola. Aber auch mit der touristischen Infrastruktur, die vor allem auch für Wohnmobilfahrer viel Auswahl bietet. „Alle Achtung. Das sollte überall so sein“, lobt Lola.

Das Paar hat die Zeit unter anderem für eine Dampferfahrt genutzt. „Gleich machen wir eine Radtour“, verrät Lola, bevor sie und ihr Mann sich wieder gemächlich dem Frühstück widmen.

Stefanie Witzel und Kathleen Döring erkunden das Land auf dem Havelradweg. Quelle: JACQUELINE STEINER

Das Frühstück haben Stefanie Witzel und Kathleen Döring schon hinter sich. Die Freundinnen haben ihre Räder vor der Touristinformation am Neustadt-Markt geparkt und decken sich dort mit Broschüren ein. Dann soll es auch schon weiter gehen – Richtung Rathenow. „Wir fahren den Havelradweg“, berichtet Stefanie. „Von der Quelle bis zur Mündung.“

Der Havelradweg zieht sich durch vier Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt. Er beginnt an der Mecklenburgischen Seenplatte und führt zum Landkreis Prignitz. Mit einigen Abstechern radeln die jungen Frauen 451 Kilometer.

Radfahrerin: „Schöne Möglichkeit, in Deutschland zu urlauben“

Für Stefanie aus Erfurt und Kathleen aus Dresden ist es nicht der erste gemeinsame Radurlaub. Der letzte ist aber schon eine Weile her. Die Krise bot einen guten Anlass, es wieder zu tun, meint Kathleen. „Das ist eine schöne Möglichkeit, in Deutschland zu urlauben.“. Eigentlich wollten die beiden den Altmühl-Radweg in Bayern radeln. Wegen der dortigen Pfingstferien und der problematischeren Corona-Situation haben sie sich aber umentschieden. „Für den Osten“, sagt Stefanie.

Tags davor sind sie aus Potsdam angeradelt gekommen. „Da meinte jemand zu uns, wir fahren jetzt in die hässlichste Stadt Brandenburgs“, erzählt Stefanie. Das allerdings können die beiden null bestätigen. „Es ist ein sehr schönes Flair hier, sehr gemütlich“, finden sie. Flair und Urlaub strahlen deutlich auf Stefanie und Kathleen aus. „Hektik ist grad gar nicht“, meint letztere entspannt.

Wassertouristen: Corona? Vergessen!

Zwei Familien aus Stuttgart nutzen die letzten Momente ihres Urlaubes ebenfalls ganz gelöst beim späten Frühstück auf dem Boot. Sie ankern am Salzhof. „Eigentlich wären wir in Kroatien gewesen“, erzählen Annette und Ute, die mit ihren Männern und Kindern an Bord sind. Das gemeinsame Erlebnis auf dem Schiff sei eine super Alternative.

Die Familien sind dabei durch Zufall im Wasserparadies Havel gelandet. Sie hatten ein Boot an der Mosel gemietet. Weil das einen Motorschaden hatte, mussten sie umplanen – und ergatterten eines in Werder. Von dort erkundeten sie die Landschaft, waren unter anderem auf dem Hohenauer See bei Havelberg und eben kurz vor Urlaubsende auf dem Brandenburger Beetzsee. Den nutzten sie für einen Sprung ins kühle Nass. „Das war schon sehr schön“, schwärmen die Frauen.

Neben Erfrischung und Entspannung hatte das wasserseitige Reisevergnügen noch einen anderen Effekt auf die Familien. Corona und die damit einhergehenden Einschränkungen? „Das haben wir schon komplett vergessen auf dem Boot“, meinen sie.

Von Antje Preuschoff