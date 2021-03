Brandenburg/H

Ein 54 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel wird bis auf Weiteres im Maßregelvollzug auf dem Görden untergebracht, weil er als eine Gefahr für die Allgemeinheit gilt.

Der 3. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam hat mit Urteil vom 24. Februar die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, teilt Gerichtssprecher Sascha Beck auf Anfrage mit.

Grundlage der Entscheidung sind die vor Gericht vorgetragenen Sachverständigengutachten. Die fünf Richter haben durch Beschluss vom selben Tag beschlossen, dass die derzeitige Unterbringung des Mannes fortdauern soll.

Gefährlich

Wie berichtet besteht bei dem 54 Jahre alten geistig behinderten, psychisch gestörten und körperlich kranken Volker S. eine hohe Gefahr, dass er aggressiv wird. Er selbst spricht von roten Lämpchen, die in bestimmten Situationen bei ihm angehen.

Am 10. September 2020 lebte Volker S. in einer Wohngruppe der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Brandenburg an der Havel. An jenem Abend griff er aus nichtigem Anlass einen Mitarbeiter an, verletzte ihn am Hals und drohte damit, ihn bei nächster Gelegenheit „abzustechen“.

Schuldunfähig

Weil der auf Betreuung angewiesene Mann nach Auffassung der Juristen als schuldunfähig gilt, kam eine Bestrafung nicht in Betracht.

In dem Strafverfahren ging es zentral um die Frage, ob andere Menschen vor Volker S. geschützt werden müssen und der Angeklagte aus diesem Grund in der Gerichtspsychiatrie, also im Maßregelvollzug, eingesperrt bleibt.

Wenig Lösungsmöglichkeiten

Die Betreuerin und die Bewährungshelferin des 54-Jährigen sprachen sich vor Gericht eindeutig dafür aus und wiesen darauf hin, dass keine Einrichtung noch bereit wäre, Volker S. aufzunehmen.

Der verbliebene Ausweg, dass er im Obdachlosenheim leben müsste, wäre eine schlechte Lösung – für diese Unterkunft und die anderen Bewohner dort, aber offenbar auch für Volker S., der den Maßregelvollzug kennt und sich in dieser vertrauten Umgebung nach bisheriger Erfahrung unauffällig verhält.

Von Jürgen Lauterbach