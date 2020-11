Urteil im Golfschläger-Prozess gegen Bad Belziger Hoteldirektor vertagt

Brandenburg/H

Die Entscheidung im Brandenburger Golfschläger-Prozess steht noch aus. Der für Dienstag anberaumte siebte Prozesstag im Verfahren gegen den Chef des Bad Belziger Hoteldirektors musste ausfallen. Schon in der vergangenen Woche hatte sich angedeutet, dass der Angeklagte gesundheitliche Beschwerden hat.

Für den 37 Jahre alten gebürtigen Belziger, der in Berlin lebt, geht nicht nur um die Frage von Schuld oder Unschuld. Es geht auch um die eigene Zukunft und die Frage, wie es im Burghotel weitergeht.

Streit um Trinkgeld

Im Zentrum des Berufungsverfahrens vor der 7. Strafkammer des Potsdamer Landgerichts stehen zwei Tatvorwürfe, die sich auf Ereignisse im Jahr 2017 beziehen. Einmal soll der Gastronom einen seiner Mitarbeiter vor dem Bad Belziger Burghotel mit einem Elektroschocker niedergestreckt und verletzt haben. Grund soll ein Streit ums Trinkgeld gewesen sein.

Am 29. August 2017 soll der Angeklagte in Brandenburg an der Havel einem Kunden aufgelauert haben, weil der seine Rechnung nicht vollständig bezahlt hatte.

Nach Darstellung der Anklage hat er den Familienvater aus Brandenburg an der Havel hinterrücks mit einem Golfschläger angegriffen und erheblich verletzt.

Bewährung oder Haft

Der Angeklagte bestreitet beide Taten, für die es andererseits Zeugen gibt. Das Schöffengericht Brandenburg verurteilte den Hotelchef in erster Instanz zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

In der Berufungsverhandlung geht es darum, ob das Urteil Rechtskraft erlangt, ob es womöglich milder oder auch strenger ausfallen muss. Einiges spricht dafür, dass der Angeklagte im Falle seiner Schuld mit einem reuigen Geständnis eine Bewährungsstrafe hätte erreichen können.

Sollte es zu einem Schuldspruch kommen, scheint eine strengere Bestrafung wahrscheinlich. Denn das Gericht hält ihn für dringend verdächtig, Zeuginnen zu Falschaussagen zu seinen Gunsten angestiftet zu haben.

Geldstrafen, aber keine Vorstrafen

Die drei Geldstrafen, die der Gastronom inzwischen bekommen hat, dürfen nicht als Vorstrafen in der Urteilsfindung berücksichtigt werden, weil alle Straftaten erst nach den aktuell angeklagten Körperverletzungen geschehen sind.

In einem Fall wurde der 37-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er einer Baufirma aus seinem Wohnhaus teures Werkzeug gestohlen hatte. Interessant daran: Ein anderer Mann nahm eine Zeit lang die Schuld dafür auf sich, behauptete, er habe dem Angeklagten etwas in die Schuhe schieben wollen. Doch bei dieser Version ist dieser falsche Sündenbock nicht geblieben.

Von Jürgen Lauterbach