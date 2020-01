Kunst in der Gartenlaube: Berliner Künstlerin Ute Ringel schwärmt von Kirchmöser

Brandenburg/H

„ Schlegel plus Ringel gleich Schlingel“ ist am Türschild zu lesen. Als Ute Ringel die Tür öffnet, steht ein kleiner Dreijähriger neugierig neben ihr. „Ja, das ist unser Schlingel", erklärt sie und lacht. Der kleine Mann heißt Otto, sagt „Hallo“ und flitzt zu seinem Papa. Wolfgang Schlegel ist ebenfalls Künstler.

Vor kurzem ist die kleine Familie in das Reihenhaus nach Kirchmöser gezogen. „Wir wollten mit dem Kind nicht länger in der Großstadt leben", sagt die Frau mit dem riesigen Schlumpf auf ihrem Pullover und den im selben Blau lackierten Fingernägeln.

Dass in diesem Haus kreative Menschen wohnen, wird dem Besucher sofort klar. Davon zeugt nicht nur das lustige Türschild am Eingang. Auch das Schiffsmodell, das unter einer Lampe hängt, ist eine Überraschung, so wie die Idee, ein Terrarium zur Obst- und Gemüselagerung zu nutzen oder den schmunzelnden Melanchton, eine Büste, als Vase umzufunktionieren, indem ihm die Stirnpartie und obere Kopfhälfte genommen wurden.

Mit Kunst am Bau fing es an

„Der Melanchton ist das Ergebnis einer Wettbewerbsbeteiligung“, erklärt die Künstlerin. Die Stadt Leipzig hatte zur Gestaltung eines neuen Luther- Melanchthon- Denkmals einen Wettbewerb ausgelobt. Ihre künstlerische Idee wurde nicht ausgewählt. Übrig geblieben ist jedoch der Entwurf, die Büste, die momentan als Blumenvase dient. „Kunst am Bau, Wettbewerbe, so haben wir angefangen“, beschreibt Ute Ringel die Zusammenarbeit mit vier weiteren Künstler-Kollegen. Der Fokus lag im Jahr 2019 auf der Gruppe, wie sie sagt.

„Wir arbeiten in einem Atelier in Berlin, das ist unser Berliner Zimmer, unsere Werkstatt.“ So haben zum Beispiel alle fünf Künstler an einer Leinwand gearbeitet oder an plastischen Objekten. „Wir sind unser eigenes Thema“, erklärt sie und spricht sogar von einer Gruppentherapie, ähnlich einer Familienaufstellung.

Videoinstallationen auf eigenem Youtube-Kanal

Ein faszinierendes Thema, das die Künstlerin sehr bewegt und worüber sie noch viel reden könnte. „Aber ich schweife ab“, entschuldigt sie sich und man spürt ihre innere Bewegtheit, die tiefgründige Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Und während Otto mit seinem Papa in der Wohnküche um die Wette läuft, spricht Ute Ringel von der Malerei. „Da fühle ich mich am sichersten, weg vom Digitalen, mehr ins Konkrete. Ein Bild ist immer unmittelbar.“ Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, welche Vorteile das Arbeiten zum Beispiel mit einem Video hat: „Man kann mit der Zeit spielen.“ Wie sie das tut, erfährt man, wenn man sich ihre Arbeiten zum Thema Videoperformance, Videoinstallation auf ihrem Youtube-Kanal anschaut.

Studium in Weißensee und Düsseldorf

Ute Ringel, 1976 in Aachen geboren, absolvierte nach der Schulzeit zunächst von 1997-2000 eine Ausbildung zur Holzbildhauerin in Flensburg. Ein dreijähriges Studium der Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee schloss sich an.

Die Begegnung mit der Malerei-Professorin Katharina Grosse hinterließ bei ihr einen prägenden Eindruck. Ein Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf beendete Ute Ringel im Jahr 2005 mit dem Diplom. 2006 erhielt sie ihren Meisterschülerbrief.

Als Kind angefangen zu zeichnen

Ob sie schon immer Künstlerin werden wollte? Sie überlegt eine Weile und antwortet: „Es hätte auch alles so anders laufen können.“ Auf jeden Fall habe sie als Kind angefangen zu zeichnen. Perspektivisch, das sei ihr Interesse gewesen. „Ich habe sofort ausbessern wollen“, erinnert sie sich und dass sie nach einem Radiergummi gefragt habe.

„Schulisch war ich nicht so gut, aber das perspektivische Sehen und künstlerische Umsetzen war meine Stärke“, und dann folgt doch ein recht eindeutiges: „Ich hatte immer den Wunsch, freischaffender Künstler zu sein.“ Bedenken oder Ängste habe sie bisher nie gekannt. Erst jetzt, mit ihrem Sohn, kommt eine Verantwortung hinzu, fühlt sie sich in einer Absicherungsrolle und übernimmt neben der künstlerischen Arbeit kleine Jobs.

Vita und Ausstellungen 1976 geboren in Aachen1996 Abitur an der Fachoberschule für Gestaltung in Aachen1997- 2000 Ausbildung zur Holzbildhauerin in Flensburg2000 - 2003 Studium der Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin- Weißensee (Prof. Katharina Grosse)2003 - 2004 Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf (Prof. Gerd Merz)2004 - 2005 Diplom KHB (Prof. Katharina Grosse)2005 - 2006 Meisterschülerbrief KHB ( Prof. Karin Sander)2008 – 2011 Leben und Arbeiten in Wisconsin und Chicagoseit 2012 Leben und Arbeiten als freischaffende Künstlerin in Berlin und Brandenburg Ausgewählte Ausstellungen 1998 - „Ohne Titel“, Skulptur, Carlisle Park, Flensburg / Mitglied der Künstlergruppe Rote Laterne e.V., Flensburg2003- „Hütte“, Installation, „Zarte Blätterborte“, Wandarbeit „sich küssende Fische“ Radierung, Gemeinschaftsausstellung, Bundesjustizministerium, Berlin / „Bauscheinwerfertanz“, Performance, Monbijou-Park, Berlin / „Kuss“, Performance, Ausstellungseröffnung „Spezialversorgung“, Berlin2006 - „Das Islandexperiment“, Video, Galerie Safen Reykjavik, Island / „Meine Namen“, Videoperformance, Superdeluxeclub, Tokio, Japan / „Umkehrung von Ursache und Wirkung“, Videoinstallation, Studententriennale Istanbul, Türkei / „Starfieldbox“, Objekt, Gemeinschaftsausstellung, Bankakademie Frankfurt a.M. / „Eine LP auf Elvis tanzen“, Performance, Meisterschülerausstellung, Berlin2015 - „Sternenhimmelkiste03“, Gemeinschaftsausstellung „Pre Position“, Berlin / „Autobahnspirale“ (mit Wolfgang Schlegel), Skulptur, Gemeinschaftssausstellung „Ortsumgehung“, Kunstverein Alte Schule Baruth / „Lost in Paradise“, Performance, Ortstermin Moabit, Berlin2018 - Gemeinschaftsaustellung „ Open Source“, Flutgraben e.V. Berlin / Einzelausstellung „Krieg und Frieden“ Kirchmöser Ufermomente, Brandenburg2019- „Ausstellung“, Ausstellung mit dem Künstlerkollektiv „Künstlergruppe“, Galerie Kuhle, Berlin

Die Gartenlaube, nur ein paar Schritte vom Haus entfernt, ist zurzeit ihr Atelier in Kirchmöser. Die Idee, in einem der ehemaligen Ladengeschäfte am Wusterauer Anger ein Atelier einzurichten, ist ein Traum, den sie gerne verwirklichen möchte.

Arbeiten sind produktorientiert

Ihr eigenes Arbeiten beschreibt sie als „prozesshaft und produktorientiert2, während sie Bilder sortiert, auswählt und zur Ansicht an die weiße Wand im Gartenhaus hängt. Es sind farbintensive Werke, Landschaften, Porträts. Ihre Materialien sind häufig Acryl, Öl, Lack oder Pigmente. „Landschaftsmalerei habe ich in meiner Düsseldorfer Zeit gemacht“, sagt Ute Ringel. „Ich habe Sehdaten gesammelt“, beschreibt sie die Entstehung der Bilder und dass sie nicht von Fotos abmale.

Da ihr die Beziehungen zu Menschen sehr wichtig sind, lag es nahe, Porträts zu malen. Die außergewöhnlich intensiven Farben wirken mutig und überraschen, sie ziehen den Blick magisch an. Die Künstlerin scheut sich auch nicht, Bilder zu übermalen. Dann legt sich über die Farbintensität eines Porträts plötzlich ein weißer Schleier oder das Gesicht verschwindet ganz und sie erklärt: „Gegenständliche Bilder übermale ich neu, nur um für mich in Arbeit zu kommen.“ Gegen diese scheinbare Zerstörung, den Verlust des Bildes argumentiert sie: „Jede Veränderung ist eine Entstehung“.

Der Platz im Atelier ist begrenzt

Der Platz im Gartenhäuschen ist natürlich begrenzt und Ute Ringel möchte nicht, dass ihre Bilder so klein werden. Aber sie sagt auch: „Ich glaube, es ist egal, welche Form es wird, wenn etwas entsteht.“

Dass sie auch großformatig arbeitet, zeigen die Werke, die in der Zeit von 2014 bis 2016 entstanden sind, wie das Bild „ Otto“, Öl auf Stoff mit den Abmaßen 195x165.

Wenn Ute Ringel spricht, sind ihre Hände oft in Bewegung, unterstreichen das Gesagte. Dabei wirken sie, als wären sie bereit zu formen, zu gestalten. Pinsel und Farbe allein müssen es nicht sein, auch Lehm formt sie zu Bildern. Oder es entstehen plastische Objekte.

Die nächste Möglichkeit, Arbeiten der Künstlerin zu sehen, bietet sich voraussichtlich Ende Mai. In der Meierei 2 bei Genthin wird es eine Ausstellung geben. Mit dabei sind Gudrun Mohn, die Mutter der Künstlerin, sowie Friederike, Ute Ringels 13-jährige Nichte. Das genaue Datum, sowie weitere Informationen zur Künstlerin sind auf der Internetseite zu finden.

Kontakt zur Künstlerin unter www.uteringel.com

Von Ina Schidlowski