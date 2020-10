Brandenburg an der Havel - So lief der ÖPNV-Streik in Brandenburg an der Havel

Ab drei Uhr morgens standen Busse und Straßenbahnen still. Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag zum Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. VBBr-Geschäftsführer Vogler drohte den Streikenden mit Räumung.